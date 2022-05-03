Годують раз на добу: ЗС РФ два тижні утримують евакуйованих із Маріуполя чоловіків (фото)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, чоловіки "вже пройшли фільтрацію". А в неофіційних розмовах окупанти РФ говорять про "резерв для мобілізації".

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Російські військові утримують у так званому фільтраційному таборі в селі Безіменне під Маріуполем велику групу чоловіків. Про це пише в telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

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За його словами, це жителі районів Мирний та Волонтерівка, яким уже понад два тижні доводиться виносити нелюдські умови утримання.

[ + – ] Фільтраційний табір у селі Безіменне

Як каже Андрющенко, годують людей один раз на день.

"Вони вже "пройшли фільтрацію", але окупанти досі не дають їм змоги залишити територію табору", — наголошує радник мера.

Українцям не пояснюють, чому їх утримують, уточнює він. Водночас у неофіційних розмовах російські військові говорять про резерв, можливу мобілізацію або використання людей для роботи.

"Якщо це ще не концтабір, то що це?" — додає Андрющенко.

[ + – ] Фільтраційний табір для українців у селі Безіменне

Як повідомляли російські ЗМІ ще в середині березня, армія РФ нібито розгорнула в селі Безіменне "пункт тимчасового розміщення для біженців із Маріуполя".

За інформацією медіа країни-агресора, саме сюди спочатку привозять усіх жителів міста, яких потім переправляють на територію РФ.

Нагадаємо, 22 квітня мер Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, що на окупованих територіях росіяни застосовують відпрацьовану систему фільтрації. Зокрема, чоловіків ділять на три категорії, відповідно до яких і визначають, що з ними робити далі.

Раніше Фокус повідомляв, що насильно вивезених до РФ українських громадян відправляють на роботу на Сахалін та інші віддалені регіони РФ.