Силами НАТО в Европе будет командовать специалист по России

Генерал Кристофер Каволи владеет русским языком. Он будет ежедневно оценивать маневры ВС РФ на континенте и, в частности, перемещения российской авиации.

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Генерал Кристофер Каволи возглавит Объединенные силы союзников в Европе и на этом посту сменит генерала Тода Уолтерса. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Более того, по решению президента США Джо Байдена, Каволи будет руководить Европейским командованием сил США.

Каволи владеет русским языком, он магистр российских и восточноевропейских исследований Йельского университета, а также возглавлял отдел по России в аппарате председателя Объединенного комитета начальников штабов. У него есть боевой опыт в западном Афганистане и обширные знания относительно проведения наземных боевых операций.

Каволи будет руководить стотысячным контингентом американских войск в Европе, ежедневно давать оценку маневрам российской армии на континенте, а также контролировать поставки оружия для Украины.

В качестве руководителя сил НАТО он будет заниматься вопросами, связанными с ВВС, которые регулярно совершают вылеты в Европе и отслеживают российскую авиацию.

Ранее Фокус сообщал, что РФ начала круглосуточно патрулировать территорию вокруг острова Змеиный на истребителях Су-30. Произошло это после нанесения нескольких ударов ВСУ по позициям российских войск на острове.