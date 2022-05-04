Силами НАТО в Європі командуватиме фахівець із Росії
Генерал Крістофер Каволі володіє російською мовою. Він щодня оцінюватиме маневри ЗС РФ на континенті та, зокрема, переміщення російської авіації.
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Генерал Крістофер Каволі очолить Об'єднані сили союзників у Європі та на цій посаді змінить генерала Тода Волтерса. Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Крім того, за рішенням президента США Джо Байдена, Каволі керуватиме Європейським командуванням сил США.
Каволі володіє російською мовою, він магістр російських і східноєвропейських досліджень Єльського університету, а також очолював відділ щодо Росії в апараті голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Він має бойовий досвід у західному Афганістані та великі знання щодо проведення наземних бойових операцій.
Каволі керуватиме стотисячним контингентом американських військ у Європі, щодня даватиме оцінку маневрам російської армії на континенті, а також контролюватиме постачання зброї для України.
Як керівник сил НАТО він займатиметься питаннями, пов'язаними з ВПС, які регулярно здійснюють вильоти в Європі та відстежують російську авіацію.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ почала цілодобово патрулювати територію навколо острова Зміїний на винищувачах Су-30. Сталося це після завдання декількох ударів ЗСУ по позиціях російських військ на острові.