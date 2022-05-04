Силами НАТО в Європі командуватиме фахівець із Росії

Генерал Крістофер Каволі володіє російською мовою. Він щодня оцінюватиме маневри ЗС РФ на континенті та, зокрема, переміщення російської авіації.

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Генерал Крістофер Каволі очолить Об'єднані сили союзників у Європі та на цій посаді змінить генерала Тода Волтерса. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

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Крім того, за рішенням президента США Джо Байдена, Каволі керуватиме Європейським командуванням сил США.

Каволі володіє російською мовою, він магістр російських і східноєвропейських досліджень Єльського університету, а також очолював відділ щодо Росії в апараті голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Він має бойовий досвід у західному Афганістані та великі знання щодо проведення наземних бойових операцій.

Каволі керуватиме стотисячним контингентом американських військ у Європі, щодня даватиме оцінку маневрам російської армії на континенті, а також контролюватиме постачання зброї для України.

Як керівник сил НАТО він займатиметься питаннями, пов'язаними з ВПС, які регулярно здійснюють вильоти в Європі та відстежують російську авіацію.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ почала цілодобово патрулювати територію навколо острова Зміїний на винищувачах Су-30. Сталося це після завдання декількох ударів ЗСУ по позиціях російських військ на острові.