Украинский спасатель во второй раз попал в плен к россиянам

Впервые Евгений Семидоцкий оказался в плену в 2018 году, когда российские военные захватили в Черном море экипаж буксира "Яны Капу".

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Житель города Сватово Луганской области Евгений Семидоцкий вторично попал в российский плен, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Бывший моряк Семидоцкий в Сватово работал в пожарно-спасательном отряде местного подразделения ГСЧС и до последнего оставался в оккупированном городе, чтобы помогать людям.

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"Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", — заявил Гайдай.

Он напомнил, что Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", которых россияне захватили в Черном море в ноябре 2018 года. Домой Евгений вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и РФ произошел масштабный обмен пленными.

Оккупация Сватовского района началась в начале марта 2022 года, к середине месяца россияне захватили все населенные пункты района.

[ + – ] Захваченный россиянами буксир "Яны Капу"

Напомним, в ноябре 2018 года россияне захватили три украинских корабля "Гюрза-М" и буксир "Яны Капу". Корабли совершали плановый переход из порта Одессы в Мариуполь. Генпрокуратура Украины подозревала в захвате 15 российских военных.

Утром 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир "Яны Капу". У буксира была повреждена ходовая часть и обшивка, также он потерял спасательный плотик. "Дон" тоже получил повреждения, у него пробоина выше ватерлинии.