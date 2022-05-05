Український рятувальник удруге потрапив у полон до росіян

Уперше Євген Семидоцький опинився у полоні у 2018 році, коли російські військові захопили у Чорному морі екіпаж буксира "Яни Капу".

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Житель міста Сватове Луганської області Євген Семидоцький вдруге потрапив до російського полону, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Колишній моряк Семидоцький у Сватовому працювали у пожежно-рятувальному загоні місцевого підрозділу ДСНС і до останнього залишалися в окупованому місті, щоб допомагати людям.

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"Сьогодні стало відомо, що Євгена Семидоцького було затримано та позбавлено волі росіянами ще в березні. Удруге за останні чотири роки", — заявив Гайдай.

Він нагадав, що Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксиру "Яни Капу", яких росіяни захопили в Чорному морі у листопаді 2018 року. Додому Євген повернувся 7 вересня 2019 року, коли між Україною та РФ відбувся масштабний обмін полоненими.

Окупація Сватівського району розпочалася на початку березня 2022 року, до середини місяця росіяни захопили усі населені пункти району.

[ + – ] Захоплений росіянами буксир "Яни Капу"

Нагадаємо, у листопаді 2018 року росіяни захопили три українські кораблі "Гюрза-М" та буксир "Яни Капу". Кораблі здійснювали плановий перехід з порту Одеси до Маріуполя. Генпрокуратура України підозрювала у захопленні 15 російських військових.

Зранку 25 листопада російський прикордонний корабель "Дон" протаранив буксир "Яни Капу". У буксира була пошкоджена ходова частина й обшивка, також він втратив рятувальний плотик. "Дон" теж отримав пошкодження, у нього пробоїна вище за ватерлінію.