Український рятувальник удруге потрапив у полон до росіян
Уперше Євген Семидоцький опинився у полоні у 2018 році, коли російські військові захопили у Чорному морі екіпаж буксира "Яни Капу".
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Житель міста Сватове Луганської області Євген Семидоцький вдруге потрапив до російського полону, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Колишній моряк Семидоцький у Сватовому працювали у пожежно-рятувальному загоні місцевого підрозділу ДСНС і до останнього залишалися в окупованому місті, щоб допомагати людям.
"Сьогодні стало відомо, що Євгена Семидоцького було затримано та позбавлено волі росіянами ще в березні. Удруге за останні чотири роки", — заявив Гайдай.
Він нагадав, що Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксиру "Яни Капу", яких росіяни захопили в Чорному морі у листопаді 2018 року. Додому Євген повернувся 7 вересня 2019 року, коли між Україною та РФ відбувся масштабний обмін полоненими.
Окупація Сватівського району розпочалася на початку березня 2022 року, до середини місяця росіяни захопили усі населені пункти району.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року росіяни захопили три українські кораблі "Гюрза-М" та буксир "Яни Капу". Кораблі здійснювали плановий перехід з порту Одеси до Маріуполя. Генпрокуратура України підозрювала у захопленні 15 російських військових.
Зранку 25 листопада російський прикордонний корабель "Дон" протаранив буксир "Яни Капу". У буксира була пошкоджена ходова частина й обшивка, також він втратив рятувальний плотик. "Дон" теж отримав пошкодження, у нього пробоїна вище за ватерлінію.