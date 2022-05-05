"Надежды РФ на раскол в Европе напрасны": Зеленский поговорил с президентом ФРГ и пригласил в Киев

Президент говорил со своим немецким коллегой 45 минут и пригласил политика посетить Киев вместе со всем федеральным правительством. При этом глава ОП Андрей Ермак назвал Германию "мощным союзником".

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Во время телефонного разговора между президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на пресс-секретаря президента.

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Во время 45-минутного телефонного разговора глава украинского государства изъявил искреннее желание видеть в Киеве президента Германии вместе со всем федеральным правительством. В свою очередь, Штайнмайер выразил Зеленскому солидарность и уважение к мужественной борьбе с российскими агрессорами. О датах визита пока не сообщается.

Глава ОП Андрей Ермак подтвердил информацию, опубликованную в немецкой прессе о телефонном разговоре двух президентов, отметив, что о подробностях беседы будут сообщено дополнительно.

"Германия остается мощным союзником Украины, о деталях будет официальное сообщение", — написал Ермак, добавив, что россияне напрасно надеются расколоть единство Европы в том, что касается поддержки Украины.

Ранее Фокус сообщал, что федеральный канцлер Олаф Шольц отказался ехать Киев из-за того, что власти Украины не захотели принять Штайнмайера. В ответ на заявления главы немецкого правительства, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник посоветовал канцлеру не изображать из себя "обиженную колбасу", поскольку война "это не детский сад".