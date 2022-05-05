"Надії РФ на розкол у Європі марні": Зеленський поговорив із президентом ФРН і запросив у Київ

Президент говорив зі своїм німецьким колегою 45 хвилин і запросив політика відвідати Київ разом із усім федеральним урядом. При цьому голова ОП Андрій Єрмак назвав Німеччину "потужним союзником".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час телефонної розмови між президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і його українським колегою Володимиром Зеленським сторони домовилися залишити минуле позаду та зосередитись на майбутній співпраці. Про це повідомляє Bild, посилаючись на речника президента.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під час 45-хвилинної телефонної розмови глава української держави виявив щире бажання бачити в Києві президента Німеччини разом із усім федеральним урядом. У свою чергу, Штайнмаєр висловив Зеленському солідарність і повагу до мужньої боротьби з російськими агресорами. Про дати візиту поки що не повідомляється.

Глава ОП Андрій Єрмак підтвердив інформацію, опубліковану в німецькій пресі про телефонну розмову двох президентів, зазначивши, що про подробиці розмови буде повідомлено додатково.

"Німеччина залишається потужним союзником України, про деталі буде офіційне повідомлення", — написав Єрмак, додавши, що росіяни даремно сподіваються розколоти єдність Європи в тому, що стосується підтримки України.

Раніше Фокус повідомляв, що федеральний канцлер Олаф Шольц відмовився їхати в Київ через те, що влада України не захотіла прийняти Штайнмаєра. У відповідь на заяви глави німецького уряду посол України у ФРН Андрій Мельник порадив канцлеру не зображати із себе "ображену ковбасу", оскільки війна "це не дитячий садок".