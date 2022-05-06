ВС РФ почти окружили Северодонецк и штурмуют его с нескольких сторон, — глава ВГА

Глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал, что вражеские войска пытаются полностью окружить город и обстреливают его с близлежащих сел.

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Город Северодонецк Луганской области почти окружен российскими войсками и группировкой "ЛНР". Ситуация в городе очень сложная, его пытаются штурмовать с нескольких направлений. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального марафона украинских телеканалов.

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"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", и пытаются штурмовать город на нескольких направлениях", — сказал он.

Он добавил, что оккупанты пытаются полностью окружить Северодонецк и обстреливают его с близлежащих сел.

"У нас идут бои за Воеводовку, это поселок, который расположен возле города. Собственно он входит в состав города, но все же является поселком на окраине. С другой стороны пытаются совершать прорыв, но наши военные отбивают эти атаки. Город держится, но чувствуется, что город пытаются обойти вокруг", — рассказал чиновник.

Александр Стрюк заявил, что несмотря на тяжелые боевые действия вблизи населенного пункта, многие жители не собираются никуда уезжать. По его словам, темпы эвакуации сократились до 10 людей в день. В городе все еще остается 15 тысяч жителей и не выезжают.

Напомним, 6 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские военные пойдут в масштабное наступление в Луганской области в ближайшие дни. По его словам, вражеские войска бросят все силы, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

Ранее, 4 марта британская разведка заявляла, что несмотря на мощное сопротивление украинских военных, россияне продолжают ставить цели захватить Краматорск и Северодонецк. Эти два города позволят ВС РФ укрепить контроль над северо-восточной частью Донбасса.