ЗС РФ майже оточили Сєвєродонецьк і штурмують його з кількох сторін, — голова ВЦА

Голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розповів, що ворожі війська намагаються повністю оточити місто та обстрілюють його з довколишніх сіл.

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Місто Сєвєродонецьк Луганської області майже оточене російськими військами та угрупуванням "ЛНР". Ситуація в місті дуже складна, його намагаються штурмувати з кількох напрямків. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного марафону українських телеканалів.

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"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", і намагаються штурмувати місто на кількох напрямках", — сказав він.

Він додав, що окупанти намагаються повністю оточити Сєвєродонецьк та обстрілюють його з довколишніх сіл.

"У нас йдуть бої за Воєводівку, це селище, розташоване біля міста. Власне воно входить до складу міста, але все ж таки є селищем на околиці. З іншого боку намагаються здійснювати прорив, але наші військові відбивають ці атаки. Місто тримається, але відчувається, що місто намагаються обійти довкола", — розповів чиновник.

Олександр Стрюк заявив, що попри тяжкі бойові дії поблизу населеного пункту, багато жителів не збираються нікуди їхати. За його словами, темпи евакуації скоротилися до 10 людей на день. У місті все ще лишається 15 тисяч мешканців, які не виїжджають.

Нагадаємо, 6 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські військові підуть у масштабний наступ у Луганській області найближчими днями. За його словами, ворожі війська кинуть усі сили, щоб прорватися до Сєвєродонецька чи Попасної.

Раніше, 4 березня британська розвідка заявляла, що попри потужний опір українських військових, росіяни продовжують ставити за мету захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк. Ці два міста дозволять ЗС РФ зміцнити контроль над північно-східною частиною Донбасу.