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ЗС РФ майже оточили Сєвєродонецьк і штурмують його з кількох сторін, — голова ВЦА

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Армія РФ
Фото: EPA | Російські війська

Голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк розповів, що ворожі війська намагаються повністю оточити місто та обстрілюють його з довколишніх сіл.

Місто Сєвєродонецьк Луганської області майже оточене російськими військами та угрупуванням "ЛНР". Ситуація в місті дуже складна, його намагаються штурмувати з кількох напрямків. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного марафону українських телеканалів.

"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", і намагаються штурмувати місто на кількох напрямках", — сказав він.

Він додав, що окупанти намагаються повністю оточити Сєвєродонецьк та обстрілюють його з довколишніх сіл.

"У нас йдуть бої за Воєводівку, це селище, розташоване біля міста. Власне воно входить до складу міста, але все ж таки є селищем на околиці. З іншого боку намагаються здійснювати прорив, але наші військові відбивають ці атаки. Місто тримається, але відчувається, що місто намагаються обійти довкола", — розповів чиновник.

Сєверодонецьк

Олександр Стрюк заявив, що попри тяжкі бойові дії поблизу населеного пункту, багато жителів не збираються нікуди їхати. За його словами, темпи евакуації скоротилися до 10 людей на день. У місті все ще лишається 15 тисяч мешканців, які не виїжджають.

Нагадаємо, 6 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські військові підуть у масштабний наступ у Луганській області найближчими днями. За його словами, ворожі війська кинуть усі сили, щоб прорватися до Сєвєродонецька чи Попасної.

Раніше, 4 березня британська розвідка заявляла, що попри потужний опір українських військових, росіяни продовжують ставити за мету захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк. Ці два міста дозволять ЗС РФ зміцнити контроль над північно-східною частиною Донбасу.