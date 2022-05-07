Второй Мариуполь: глава РГА рассказал об обстреле завода "Азот" в Северодонецке (видео)

По словам Сергея Власенко, на крупном химическом предприятии прячутся сотни мирных жителей. Всего в городе разрушены около 50% жилых домов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска пытаются окружить Северодонецк и обстреливают завод "Азот". Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко прокомментировал ситуацию "Настоящему времени".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, в настоящее время ВС РФ атакуют город Северодонецк с нескольких сторон. В частности, противник нанес удары по "Азоту" — одному из крупнейших химических предприятий во всей Украине, где с апреля укрываются сотни мирных жителей.

"У нас "Азот" — это фактически "Азовсталь" в Мариуполе. На этом предприятии находятся несколько защитных сооружений, в которых находятся люди", — заявил Роман Власенко. — "Я думаю, это очередная провокации, под предлогом того, что, там могут находиться вооруженные силы, начинаеся ничем не обоснованная атака".

Он опасается, что Северодонецк может постигнуть участь Мариуполя, ведь уже сейчас по предварительным оценкам в результате обстрелов сильно повреждены или разрушены около 50% жилых домов. Сильнее всего пострадали окраины города, хотя центр, Старый город и окрестности завода "Азот" пока "держатся". До вторжения население Северодонецка составляло порядка 150 тысяч человек, теперь же осталось около 15% населения (15-20 тысяч). Самые большие проблемы наблюдаются с водой, ведь почти все каналы остановлены из-за повреждения инфраструктуры, есть также перебои с газом и электроснабжением.

Глава РГА объяснил, что Северодонецк является одной из самых главных целей России как временный административный центр Луганской области. Его с одной стороны прикрывает практически полностью разрушенный город Рубежное, а с другой — Попасная, которую враг частично захватил. Полный контроль над Попасной предоставит плацдарм для выхода к границам Луганской области и продвижению в направлении Бахмута.

[ + – ] Северодонецк и окрестные города в Луганской области

"Я думаю, без взятия Северодонецка оккупанты не смогут говорить об успехах на Луганщине", — высказался глава района.

Кроме того, со стороны Кременной ВС РФ пытается форсировать реку Северский Донец, чтобы зайти в тыл к ВСУ, для этого они обстреливают населенные пункты в Лисичанском районе: Приводье и Новодружеск. Роман Власенко подчеркнул, что в настоящее время в Лисичанске и Северодонецке находятся украинские силы.

Ранее глава ВГА Александр Стрюк рассказал, что ВС РФ обстреливают Северодонецк из близлежащих сел. В городе остаются около 15 тысяч жителей, но многие из них не хотят уезжать, поэтому темпы эвакуации сократились до 10 человек в день.

6 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупредил, что Россия готовит масштабное наступление в Луганской области. В ближайшее время противник бросит все свои силы на захват Северодонецка и Попасной.