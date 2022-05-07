Другий Маріуполь: голова РДА розповів про обстріл заводу "Азот" у Сєвєродонецьку (відео)

За словами Сергія Власенка, на великому хімічному підприємстві ховаються сотні мирних мешканців. Загалом у місті зруйновано близько 50% житлових будинків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська намагаються оточити Сєвєродонецьк та обстрілюють завод "Азот". Голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко прокоментував ситуацію "Сьогодні".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, наразі ЗС РФ атакують місто Сєвєродонецьк з кількох сторін. Зокрема, противник завдав ударів по "Азоту" — одному з найбільших хімічних підприємств у всій Україні, де з квітня ховаються сотні мирних жителів.

"У нас "Азот" — це фактично "Азовсталь" у Маріуполі. На цьому підприємстві є кілька захисних споруд, в яких перебувають люди, — заявив Роман Власенко. — Я думаю, це чергова провокація, під приводом того, що там можуть бути збройні сили, починається нічим не обґрунтована атака".

Він побоюється, що Сєвєродонецьк може спіткати доля Маріуполя, адже вже зараз, за попередніми оцінками, внаслідок обстрілів сильно пошкоджено або зруйновано близько 50% житлових будинків. Найсильніше постраждали околиці міста, хоча центр, Старе місто та околиці заводу "Азот" поки що тримаються. До вторгнення населення Сєвєродонецька становило близько 150 тисяч осіб, тепер залишилося близько 15% населення (15-20 тисяч). Найбільші проблеми спостерігаються з водою, адже майже всі канали зупинено через пошкодження інфраструктури, є також перебої з газом та електропостачанням.

Глава РДА пояснив, що Сєвєродонецьк є однією з найголовніших цілей Росії як тимчасовий адміністративний центр Луганської області. Його з одного боку прикриває практично повністю зруйноване місто Рубіжне, з другого — Попасна, яку ворог частково захопив. Повний контроль над Попасною надасть плацдарм для виходу до кордонів Луганської області та просування в напрямку Бахмута.

[ + – ] Сєвєродонецьк та навколишні міста в Луганській області

"Я думаю, без взяття Сєвєродонецька окупанти не зможуть говорити про успіхи на Луганщині", — висловився голова району.

Крім того, з боку Кремінної ЗС РФ намагаються форсувати річку Сіверський Донець, щоб зайти в тил до ЗСУ, для цього вони обстрілюють населені пункти у Лисичанському районі: Приводдя та Новодружеськ. Роман Власенко наголосив, що наразі у Лисичанську та Сєверодонецьку перебувають українські сили.

Раніше глава ВДА Олександр Стрюк розповів, що ЗС РФ обстрілюють Сєвєродонецьк із прилеглих сіл. У місті залишаються близько 15 тисяч жителів, але багато хто з них не хоче їхати, тому темпи евакуації скоротилися до 10 людей на день.

6 травня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попередив, що Росія готує масштабний наступ у Луганській області. У найближчий час противник кине всі свої сили на захоплення Сєвєродонецька та Попасної.