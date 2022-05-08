UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне сбросили авиабомбу на школу, погибли 60 человек (фото, видео)

387
Школа в Белогоровке, пожар, последствия авиаудара, наступление российских войск
Спасатели четыре часа тушили пожар в разрушенной школе

В подвале школы Белогоровки Луганской области находилось единственное в селе бомбоубежище.

Во время авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области, по предварительным данным погибли 60 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Россияне сбросили авиабомбы 7 мая в 16:37. В результате возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м и в доме культуры.

"Пожар ликвидировали почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших, — отметил Гайдай. — Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли".

В районе Белогоровки российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских солдат
В районе Белогоровки российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских солдат

По словам главы ОВА, в последнюю неделю Белогоровка, расположенная рядом с Лисичанском, стала горячей точкой. Российские войска пытаются совершить там прорыв, идут постоянные бои. В подвале школы прятались почти все жители села, которые не успели эвакуироваться, — около 90 человек.

Напомним, 6 мая Сергей Гайдай заявил о том, что оккупанты готовятся пойти в наступление в Луганской области уже в ближайшие дни. Их цель — прорыв в Северодонецк или в Попасную и взятие в окружение украинских солдат.