Росіяни скинули авіабомбу на школу, загинуло 60 людей (фото, відео)

У підвалі школи Білогорівки Луганської області знаходилося єдине в селі бомбосховище.

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Під час авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області, за попередніми даними, загинуло 60 людей, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Росіяни скинули авіабомби 7 травня о 16:37. Внаслідок цього виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 кв. м та в будинку культури.

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"Пожежу гасили майже чотири години, потім провели розбирання завалів і, на жаль, знайдено тіла двох загиблих, — зазначив Гайдай. — Евакуйовано з-під завалів 30 людей, семеро з яких поранено. Найімовірніше, всі 60 людей, що залишилися під уламками, загинули ".

[ + – ] У районі Білогорівки російські окупанти намагаються прорвати оборону українських солдатів

За словами голови ОВА, в останній тиждень Білогорівка, розташована поряд із Лисичанськом, стала гарячою точкою. Російські війська намагаються зробити там прорив, точаться постійні бої. В підвалі школи ховалися майже всі жителі села, які не встигли евакуюватись, — близько 90 людей.

Нагадаємо, 6 травня Сергій Гайдай заявив про те, що окупанти готуються піти в наступ у Луганській області вже найближчими днями. Їхня мета — прорив у Сєвєродонецьк чи Попасну і взяття в оточення українських солдатів.