Эвакуация с "Азовстали": Россияне разлучили 4-летнюю Алису с мамой

По словам журналистов, у ребенка в День матери отняли маму, которую оккупанты оставили в фильтрационном лагере. Дочери же разрешили выехать в Запорожье.

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Во время недавней эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе представители российской оккупационной администрации разлучили женщину с ее 4-летней дочерью Алисой. Об этом сообщил полк "Азов".

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По информации "Азова", мать ребенка — военного медика из Мариуполя — оставили в фильтрационном лагере в ОРДЛО, и к месту назначения в Запорожье доехал только ее ребенок. О местонахождении матери ничего не известно, сообщается еще о двух женщинах, оказавшихся в фильтрационном лагере. За девочкой будут присматривать родственники.

Авторы поста попросили мировое сообщество вмешаться.

Журналистка 1+1 Анастасия Нагорная, которая находилась в эвакуационном автобусе, направлявшемся в Запорожье, рассказала, что ребенок ехал вместе с сопровождающей.

"Это просто человек, который согласился быть рядом с девочкой, потому что ее мама в плену <…> Мы делали сюжет про Алису, футболисты "Шахтера" выходили на поле с ее изображением, — объяснила Нагорная. — Но я не сразу ее узнала, у нее отросли волосы. Маленькая одинокая девочка. Сейчас видео Алисы из бункеров распространяется по соцсетям. Мы не спрашивали ее ни об обстрелах, ни о маме. Но я хочу, чтобы вы видели преступление. У 4-летнего ребенка в День матери отняли маму".

[ + – ] Изображение 4-летней Алисы на футболке игрока "Шахтера".

Ранее Фокус сообщал, что Россия принудительно вывозит детей из Украины. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в РФ планируют упростить правила по "усыновлению детей Донбасса".