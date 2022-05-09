Евакуація з "Азовсталі": росіяни розлучили 4-річну Алісу з мамою

За словами журналістів, у дитини на День матері забрали маму, яку окупанти залишили у фільтраційному таборі. Доньці ж дозволили виїхати до Запоріжжя.

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Під час нещодавньої евакуації з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі представники російської окупаційної адміністрації розлучили жінку з її 4-річною дочкою Алісою. Про це повідомив полк "Азов".

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За інформацією "Азова", матір дитини — військового медика з Маріуполя — залишили у фільтраційному таборі в ОРДЛО, і до місця призначення до Запоріжжя доїхала лише її дитина. Про місцезнаходження матері нічого не відомо, повідомляється ще про двох жінок, які опинилися у фільтраційному таборі. За дівчинкою наглядатимуть родичі.

Автори допису попросили світову спільноту втрутитися.

Журналістка 1+1 Анастасія Нагорна, яка знаходилася в евакуаційному автобусі, що прямував до Запоріжжя, розповіла, що дитина їхала разом із супроводжувальницею.

"Це просто людина, яка погодилася бути поруч із дівчинкою, тому що її мама в полоні <…> Ми робили сюжет про Алісу, футболісти "Шахтаря" виходили на поле з її зображенням, — пояснила Нагірна. — Але я не відразу її впізнала, у неї відросло волосся. Маленька самотня дівчинка. Зараз відео Аліси з бункерів поширюється по соцмережах. Ми не питали її ні про обстріли, ні про маму. Але я хочу, щоб ви бачили злочин. У 4-річної дитини а День матері забрали маму".

[ + – ] Зображення 4-річної Аліси на футболці гравця "Шахтаря".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія примусово вивозить дітей з України. Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова розповіла, що в РФ планують спростити правила щодо "усиновлення дітей Донбасу".