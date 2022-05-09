Моряков, айтишников и бизнесменов нужно выпускать за границу, — Арестович

Чиновник рассказал о специалистах, которым следует разрешить выезжать за границу хотя бы краткосрочно. К категории дефицитных профессий он отнес металлургов, аграриев, а также ученых и артистов.

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Советник главы ОП Украины Алексей Арестович настаивает на необходимости пересмотра всех призванных по медицинским показаниям, которых нужно либо просто демобилизовать, либо перевести на щадящие должности. Об он рассказал в интервью российскому юристу Марку Фейгину.

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"Неподготовленные на фронт не кидать, для этого надо создавать резервные роты, батальоны, где, пока люди ожидают пополнения, нужно их обучать, — объяснил Арестович. — Остается главный вопрос, почему это не делают. Вопросов все больше и больше, я потихоньку прихожу в бешенство и так это не оставлю. Бардака и у нас хватает, я собираюсь с этим разбираться всеми доступными мне средствам, в том числе с тем, что людей не пускают за границу".

"Я сразу говорю, я горячий, горячейший сторонник дифференцированного подхода к мобилизации и пересечению границ. Потому что мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине, мы нуждаемся только в тех, кто у нас готов воевать, и таких людей предостаточно, — объяснил он. — Складывается парадоксальная ситуация с перегибами, которые меня бесят. У меня множество знакомых офицеров, они по пять раз были в военкомате, на любые должности согласны, их не берут. А люди, у которых эпилепсия и саркома, попали в войска в горячке первых дней войны".

"Украинские моряки приносят в Украину 4 млрд долларов каждый год. С хрена ли им сидеть тут. Хай плавают и несут украинский флаг гордо и обеспечивают международную торговлю, это люди дефицитных специальностей, — высказался советник ОП. Он также выделил отдельные специальности, представителей бюджетообразующих отраслей, которых не стоит отправлять на фронт, в частности, сотрудников металлургии и агрокомплекса.

"И айтишников часть, и отцов двух детей, которые старше 45 лет — что они там на фронте сделают? По желанию, да, может идти, но я бы их освобождал. Я бы дал возможность выезжать за рубеж — короткие выезды под обязательство вернуться. Бизнесменам, ученым, артистам в конце концов. Потому что война войной, а жизнь продолжается", — заявил Арестович.

По его словам, все эти вопросы требуют решения, но почему-то усилия в их разработке не предпринимаются.

"Я начинаю свой маленький джихад, меня это все достало", — заявил Арестович.

Вместе с тем, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о том, что на время войны с Россией правительство не планирует вносить изменения в правила выезда за границу для мужчин призывного возраста. "Во время военного положения это не планируется, — заявил он. — Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине".

Ранее Фокус сообщал, что дискуссия о предоставлении возможности мужчинам выезжать за рубеж по меньшей мере на некоторый срок продолжается.