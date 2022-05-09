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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Моряків, айтішників і бізнесменів треба випускати за кордон, — Арестович

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Олексій Арестович, за кордон
Фото: Скриншот | Олексій Арестович

Чиновник розповів про фахівців, яким слід дозволити виїжджати за кордон хоч би короткостроково. До категорії дефіцитних професій він зарахував металургів, аграріїв, а також науковців і артистів.

Радник голови ОП України Олексій Арестович наполягає на необхідності перегляду всіх призваних за медичними показаннями, яких потрібно або просто демобілізувати, або перевести на посади, що щадять. Про це він розповів в інтерв'ю російському юристу Марку Фейгіну.

"Непідготовлених на фронт не кидати, для цього треба створювати резервні роти, батальйони, де, поки люди очікують на поповнення, треба їх навчати, — пояснив Арестович. — Залишається головне питання, чому це не роблять. Запитань усе більше й більше, я потихеньку скаженію і так це не залишу. Безладу й у нас вистачає, я збираюся з цим розбиратися всіма доступними мені засобами, у тому числі з тим, що людей не пускають за кордон".

"Я відразу кажу, я гарячий, гарячий прихильник диференційованого підходу до мобілізації та перетину кордонів. Тому що ми не потребуємо всіх чоловіків, які сидять в Україні, ми потребуємо тільки тих, хто в нас готовий воювати, і таких людей достатньо, — пояснив він. — Складається парадоксальна ситуація з перегинами, які мене бісять. У мене безліч знайомих офіцерів, вони по п'ять разів були у військкоматі, на будь-які посади згодні, їх не беруть. А люди, у яких епілепсія та саркома, потрапили у військо в лихоманці перших днів війни".

"Українські моряки приносять в Україну 4 млрд доларів щороку. Якого дідька їм сидіти тут. Хай плавають і несуть український прапор гордо та забезпечують міжнародну торгівлю, це люди дефіцитних спеціальностей", — висловився радник ОП. Він також виділив окремі спеціальності, представників бюджетоутворювальних галузей, яких не варто відправляти на фронт, зокрема, працівників металургії та агрокомплексу.

"І айтішників частина, і батьків двох дітей, які старші за 45 років, — що вони там на фронті зроблять? За бажанням, так, може йти, але я б їх звільняв. Я дав би можливість виїжджати за кордон — короткі виїзди під зобов'язання повернутися. Бізнесменам, ученим, артистам зрештою. Тому що війна війною, а життя продовжується", — заявив Арестович.

За його словами, всі ці питання вимагають вирішення, але чомусь зусиль у їхній розробці не робляться.

"Я починаю свій маленький джихад, мене це все дістало", — заявив Арестович.

Разом із тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву про те, що на час війни з Росією уряд не планує вносити зміни до правил виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. "Під час воєнного стану це не планується, — заявив він. — Тут насправді військові ухвалюють рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні".

Раніше Фокус повідомляв, що дискусія про надання можливості чоловікам виїжджати за кордон щонайменше на певний термін продовжується.