"Путин не оставил нам выбора": Олаф Шольц намерен продолжить поставки оружия в Украину (видео)

Во время выступления перед федеральным конгрессом страны канцлер ФРГ обвинил Путина в том, что тот "не оставил другого выбора".

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Украина продолжит получать тяжелое вооружение от Германии. Об этом во время выступления перед федеральным конгрессом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает издание WirtschaftsWoche.

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В ходе своего выступления, Шольц отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин своими действиями в Украине поставил под угрозу мир во всей Европе. Именно поэтому Германия продолжит поставлять оружие Украине, чтобы та могла защититься от российской агрессии.

"Путин не оставил нам другого выбора, и ему от этого не уйти. Мы продолжим помогать Украине", — сказал Олаф Шольц.

Шольц также подчеркнул, что Путин отказался от принципа нерушимости границ в Европе ради своего реваншистского проекта Российской империи.

"Принять это означало бы не только отказаться от жертв. Это означало бы подкрепление агрессора в его преступной деятельности", — заявил канцлер Германии.

Немецкий лидер также рассказал о том, что Германия планирует делать с поставками российской нефти и газа. Федеральное правительство, по его словам, намерено существенно сократить импорт нефти и газа и в дальнейшем свести его к нулю, однако с этим возникают трудности.

"Если здесь погаснет свет, никто не поможет — ни нам, ни Украине", — сказал Олаф Шольц, отметив, что на данный момент речь не идет о полном прекращении поставок газа, поскольку это может иметь негативный эффект для целого ряда индустрий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца в Киев с официальным визитом 9 мая. По словам президента, глава правительства ФРГ мог бы сделать "мощный политический шаг", приехав 9 мая с официальным визитом в Украину.