"Путін не залишив нам вибору": Олаф Шольц має на меті продовжити постачання зброї в Україну (відео)

Під час виступу перед федеральним конгресом країни канцлер ФРН звинуватив Путіна в тому, що той "не залишив іншого вибору".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Україна й надалі отримувати важке озброєння від Німеччини. Про це під час виступу перед федеральним конгресом повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє видання Wirtschafts Woche.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Під час свого виступу Шольц зазначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін своїми діями в Україні поставив під загрозу мир у всій Європі. Саме тому Німеччина продовжуватиме постачати зброю Україні, щоб та могла захиститися від російської агресії.

"Путін не залишив нам іншого вибору, і йому від цього не втекти. Ми продовжимо допомагати Україні", — сказав Олаф Шольц.

Шольц також наголосив, що Путін відмовився від принципу непорушності кордонів у Європі заради свого реваншистського проєкту Російської імперії.

"Прийняти це означало б не лише відмовитися від жертв. Це означало б підкріплення агресора в його злочинній діяльності", — заявив канцлер Німеччини.

Німецький лідер також розповів про те, що Німеччина планує робити з постачанням російської нафти та газу. Федеральний уряд, за його словами, має на меті суттєво скоротити імпорт нафти й газу і надалі звести його до нуля, однак із цим виникають труднощі.

"Якщо тут згасне світло, ніхто не допоможе — ні нам, ні Україні", — сказав Олаф Шольц, зазначивши, що наразі не йдеться про повне припинення постачання газу, оскільки це може мати негативний ефект для цілої низки індустрій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив Олафа Шольца до Києва з офіційним візитом 9 травня. За словами президента, глава уряду ФРН міг би зробити "потужний політичний крок", приїхавши 9 травня з офіційним візитом в Україну.