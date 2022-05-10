Появилось видео уничтожения гранатометчика ВС РФ самодельным дроном с миной

На опубликованном ролике показана работа 15 управления военной контрразведки СБУ, которые успешно противостоят российской армии с помощью гражданских беспилотников.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись уничтожения российского гранатометчика в Донецкой области. Для этого бойцы 15 управления военной контрразведки СБУ использовали обычный квадрокоптер с миной. Об этом сообщается в Telegram-канале Антона Геращенко.

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"Работает 15 управление военной контрразведки СБУ <…> Когда ублюдок прицелился из гранатомета по нашему Герою, ему на голову обрушилась бомба с самодельного управляемого дрона", — написал советник министра МВД, отметив, что российский военнослужащий был уничтожен.

Ранее Фокус сообщал, что в Запорожской области бойцы ВСУ сбрасывают на российских мародеров гранаты с простых квадрокоптеров.

Напомним, что в Германии собираются передать ВСУ боевые машины Marder через три недели. Немецкий производитель оружия Rheinmetall может предоставить ВСУ до 100 отремонтированных БМП — боевых машин, способных выдерживать стрельбу из автоматического оружия калибра 30-мм.