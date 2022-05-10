З'явилося відео знищення гранатометника ЗС РФ саморобним дроном із міною

На опублікованому ролику показано роботу 15 управління військової контррозвідки СБУ, які успішно протистоять російській армії за допомогою цивільних безпілотників.

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Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відеозапис знищення російського гранатометника в Донецькій області. Для цього бійці 15 управління військової контррозвідки СБУ використовували звичайний квадрокоптер із міною. Про це повідомляється у Telegram-каналі Антона Геращенка.

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"Працює 15 управління військової контррозвідки СБУ <…> Коли виродок прицілився з гранатомета по нашому Герою, йому на голову обрушилася бомба із саморобного керованого дрону", — написав радник міністра МВС, зазначивши, що російського військовослужбовця було знищено.

Раніше Фокус повідомляв, що в Запорізькій області бійці ЗСУ скидають на російських мародерів гранати з простих квадрокоптерів.

Нагадаємо, що в Німеччині збираються передати ЗСУ бойові машини Marder за три тижні. Німецький виробник зброї Rheinmetall може надати ЗСУ до 100 відремонтованих БМП — бойових машин, здатних витримувати стрільбу з автоматичної зброї калібру 30 мм.