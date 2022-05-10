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Воєнний фокус Російсько-українська війна

З'явилося відео знищення гранатометника ЗС РФ саморобним дроном із міною

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Російський гранатометник.
Фото: Скріншот | Російський гранатометник

На опублікованому ролику показано роботу 15 управління військової контррозвідки СБУ, які успішно протистоять російській армії за допомогою цивільних безпілотників.

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував відеозапис знищення російського гранатометника в Донецькій області. Для цього бійці 15 управління військової контррозвідки СБУ використовували звичайний квадрокоптер із міною. Про це повідомляється у Telegram-каналі Антона Геращенка.

"Працює 15 управління військової контррозвідки СБУ <…> Коли виродок прицілився з гранатомета по нашому Герою, йому на голову обрушилася бомба із саморобного керованого дрону", — написав радник міністра МВС, зазначивши, що російського військовослужбовця було знищено.

Раніше Фокус повідомляв, що в Запорізькій області бійці ЗСУ скидають на російських мародерів гранати з простих квадрокоптерів.

Нагадаємо, що в Німеччині збираються передати ЗСУ бойові машини Marder за три тижні. Німецький виробник зброї Rheinmetall може надати ЗСУ до 100 відремонтованих БМП — бойових машин, здатних витримувати стрільбу з автоматичної зброї калібру 30 мм.