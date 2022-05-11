Жена даже не была на опознании: оккупанты РФ убили ветеринара в Беларуси (фото, видео)

Инцидент произошел 9 мая в селе Верхние Жары, когда ветеринар Сергей Чамбрович рыбачил вместе с другом. При этом белорусские правоохранители, вызванные на место убийства, до сих пор никак не комментируют ситуацию.

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Ветеринарный врач из Гомеля Сергей Чамбрович погиб в приграничной зоне у села Верхние Жары Брагинского района в результате выстрела в голову, сообщает "Радио Свобода".

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Инцидент произошел 9 мая, когда доктор отправился на рыбалку, с которой уже не вернулся домой.

10 мая в деревне Романовичи Гомельского района похоронили врача и любителя рыбалки. Официальные белорусские власти и правоохранители пока никак не комментировали произошедшее.

"Детально никто ничего не знает. Ездили с другом на рыбалку в Брагинский район. Не в первый раз, так как он был энтузиастом рыбалки. Они не были на лодках — ловили рыбу с берега. Там их "атаковали" около 9 утра 9 мая. Неизвестно, кто и как напал. Сергея ранили в голову. Друг сбежал, спрятался в лесу и вызвал то ли пограничников, то ли полицию. Жена даже не была на опознании, потому что у него была повреждена голова — выстрел был как раз в голову. Неизвестно, кто стрелял, откуда, зачем", — рассказал гомельчанин, знакомый с семьей.

В то же время, в российских телеграм-каналах начало распространяться видео с подписью "Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации". На видео видно человека, со спины похожего на погибшего, однако в кадре он один. По нему был открыт огонь.

Где находятся Верхние Жары?

От Верхних Жаров до Украины — около километра. Граница проходит по Днепру. С белорусской стороны Лоевский и Брагинский районы ввели запрет на стоянку на реке на лодках. Украинская сторона запретила пребывание граждан и иностранцев в приграничной зоне — на километр днем ​​и 20 километров ночью. Это не относится к местным жителям.

Что говорят в Украине?

Журналисты также сообщают, что в Государственной пограничной службе Украины ничего не знают об убийстве Чамбровича.

"Ничего не могу сказать по поводу этой ситуации, ничего подобного наши подразделения не слышали", — заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

В то же время глава пресс-службы 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы Галина Шаховца уточнила, что попыток нарушить границы Украины не было.

"Выстрелов никто не слышал. О гибели рыбака мы знаем только из СМИ", — отметила она.

Напомним, что Беларусь развернула Силы спецопераций на границе с Украиной. Подразделения ССО, по словам начальника Генштаба белорусской армии Виктора Гулевича, были развернуты на трех тактических направлениях.