Дружина навіть не була на впізнанні: окупанти РФ вбили ветеринара в Білорусі (фото, відео)

Інцидент стався 9 травня у селі Верхні Жари, коли ветеринар Сергій Чамбрович рибалив разом із другом. При цьому білоруські правоохоронці, що приїхали на місце вбивства, досі не коментують ситуацію.

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Ветеринарний лікар із Гомеля Сергій Чамбрович загинув у прикордонній зоні біля села Верхні Жари Брагинського району внаслідок пострілу в голову, повідомляє "Радіо Свобода".

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Інцидент стався 9 травня, коли лікар вирушив на риболовлю, з якої вже не повернувся додому.

10 травня у селі Романовичі Гомельського району поховали лікаря та любителя риболовлі. Офіційна білоруська влада і правоохоронці поки що ніяк не коментували подію.

"Детально ніхто нічого не знає. Їздили з другом на риболовлю у Брагинський район. Не вперше, бо він був ентузіастом риболовлі. Вони не були на човнах — ловили рибу з берега. Там їх "атакували" близько 9 ранку 9 травня. Невідомо, хто і як напав... Сергія поранили в голову... Друг втік, сховався в лісі і викликав чи то прикордонників, чи поліцію... Дружина навіть не була на впізнанні, бо в нього була пошкоджена голова — постріл був якраз у голову. Невідомо, хто стріляв, звідки, навіщо", — розповів знайомий із сім'єю гомельчанин.

Водночас, у російських телеграм-каналах почало розповсюджуватися відео з підписом "Робота снайпера по укропам у зоні проведення спецоперації". На відео видно людину, зі спини схожу на загиблого, однак у кадрі він один. По ньому відкрили вогонь.

Де розташовані Верхні Жари?

Від Верхніх Жарів до України близько кілометра. Кордон проходить Дніпром. З білоруського боку Лоєвський та Брагинський райони запровадили заборону на стоянку на річці на човнах. Українська сторона заборонила перебування громадян та іноземців у прикордонній зоні — на кілометр вдень та 20 кілометрів уночі. Це не стосується місцевих жителів.

Що кажуть в Україні?

Журналісти також повідомляють, що у Державній прикордонній службі України нічого не знають про вбивство Чамбровича.

"Нічого не можу сказати щодо цієї ситуації, нічого подібного наші підрозділи не чули", — заявив речник відомства Андрій Демченко.

Водночас, голова пресслужби 105-го прикордонного загону Держприкордонслужби Галина Шаховця уточнила, що спроб порушити кордони України не було.

"Пострілів ніхто не чув. Про загибель рибалки ми знаємо лише із ЗМІ", — зазначила вона.

Нагадаємо, що Білорусь розгорнула Сили спецоперацій на кордоні з Україною. Підрозділи СЗГ, за словами начальника Генштабу білоруської армії Віктора Гулевича, було розгорнуто на трьох тактичних напрямках.