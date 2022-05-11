RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дружина навіть не була на впізнанні: окупанти РФ вбили ветеринара в Білорусі (фото, відео)

2322
Сергій Чамбрович, ветеринар Білорусь, зс рф вбили людину
Фото: Радио Свобода | Сергія Чамбровича застрелено в голову

Інцидент стався 9 травня у селі Верхні Жари, коли ветеринар Сергій Чамбрович рибалив разом із другом. При цьому білоруські правоохоронці, що приїхали на місце вбивства, досі не коментують ситуацію.

Ветеринарний лікар із Гомеля Сергій Чамбрович загинув у прикордонній зоні біля села Верхні Жари Брагинського району внаслідок пострілу в голову, повідомляє "Радіо Свобода".

Інцидент стався 9 травня, коли лікар вирушив на риболовлю, з якої вже не повернувся додому.

10 травня у селі Романовичі Гомельського району поховали лікаря та любителя риболовлі. Офіційна білоруська влада і правоохоронці поки що ніяк не коментували подію.

"Детально ніхто нічого не знає. Їздили з другом на риболовлю у Брагинський район. Не вперше, бо він був ентузіастом риболовлі. Вони не були на човнах — ловили рибу з берега. Там їх "атакували" близько 9 ранку 9 травня. Невідомо, хто і як напав... Сергія поранили в голову... Друг втік, сховався в лісі і викликав чи то прикордонників, чи поліцію... Дружина навіть не була на впізнанні, бо в нього була пошкоджена голова — постріл був якраз у голову. Невідомо, хто стріляв, звідки, навіщо", — розповів знайомий із сім'єю гомельчанин.

Водночас, у російських телеграм-каналах почало розповсюджуватися відео з підписом "Робота снайпера по укропам у зоні проведення спецоперації". На відео видно людину, зі спини схожу на загиблого, однак у кадрі він один. По ньому відкрили вогонь.

Де розташовані Верхні Жари?

Від Верхніх Жарів до України близько кілометра. Кордон проходить Дніпром. З білоруського боку Лоєвський та Брагинський райони запровадили заборону на стоянку на річці на човнах. Українська сторона заборонила перебування громадян та іноземців у прикордонній зоні — на кілометр вдень та 20 кілометрів уночі. Це не стосується місцевих жителів.

Що кажуть в Україні?

Журналісти також повідомляють, що у Державній прикордонній службі України нічого не знають про вбивство Чамбровича.

"Нічого не можу сказати щодо цієї ситуації, нічого подібного наші підрозділи не чули", — заявив речник відомства Андрій Демченко.

Водночас, голова пресслужби 105-го прикордонного загону Держприкордонслужби Галина Шаховця уточнила, що спроб порушити кордони України не було.

"Пострілів ніхто не чув. Про загибель рибалки ми знаємо лише із ЗМІ", — зазначила вона.

Нагадаємо, що Білорусь розгорнула Сили спецоперацій на кордоні з Україною. Підрозділи СЗГ, за словами начальника Генштабу білоруської армії Віктора Гулевича, було розгорнуто на трьох тактичних напрямках.