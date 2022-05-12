России нужно усилить безопасность пограничных с Украиной районов, — Песков

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал обстрелы и гибель мирного жителя, якобы произошедшие в Белгородской области, и пригрозил ответом тем, кто попытается помочь Украине.

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В четверг, 12 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал сообщения об обстрелах, которые якобы имели место в Белгородской области и во время которых, по заявлениям российской прессы, погиб один мирный житель и несколько получили ранения. По словам Пескова, требуются дополнительные меры по укреплению безопасности районов, граничащих с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

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"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", — отметил Песков.

Если другие страны попытаются повлиять на ход военных действий в Украине, Россия даст решительный ответ. Также Песков высказался о том, что со стороны президента РФ Владимира Путина будто имели место попытки предотвратить конфликт с Украиной, однако Москву никто не захотел слушать.

Также Песков считает, что вступление Финляндии в НАТО ставит под угрозу безопасность РФ.

Напомним, что Путин был в ярости во время парада 9 мая: эксперт оценила мимику российского президента. По словам Джудит Джеймс, Путин изменил своему образу альфа-самца. С теплым одеялом на коленях он был больше похож на сидевшую рядом пенсионерку, т.к. зеркально отражал ее положение на стуле.

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