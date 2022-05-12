Росії потрібно посилити безпеку прикордонних із Україною районів, — Пєсков
Прессекретар Кремля прокоментував обстріли та загибель мирного жителя, які нібито сталися в Білгородській області, та погрожував відповіддю тим, хто спробує допомогти Україні.
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У четвер, 12 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у ході спілкування з журналістами прокоментував повідомлення про обстріли, які нібито мали місце в Білгородській області та під час яких, за заявами російської преси, загинув один мирний житель і кілька зазнали поранень. За словами Пєскова, потрібні додаткові заходи щодо зміцнення безпеки районів, що межують із Україною. Про це повідомляє ТАСС.
"Насамперед, це ситуація, яка робить необхідним додаткові заходи щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", — зазначив Пєсков.
Якщо інші країни намагатимуться вплинути на перебіг військових дій в Україні, Росія дасть рішучу відповідь. Також Пєсков висловився про те, що з боку президента РФ Володимира Путіна ніби мали місце спроби запобігти конфлікту з Україною, проте Москву ніхто не захотів слухати.
Також Пєсков вважає, що вступ Фінляндії в НАТО ставить під загрозу безпеку РФ.
Нагадаємо, що Путін розлютився під час параду 9 травня: експертка оцінила міміку російського президента. За словами Джудіт Джеймс, Путін змінив свій образ альфа-самця. Із теплою ковдрою на колінах він був більше схожий на пенсіонерку, яка сиділа поруч, оскільки дзеркально відбивав її положення на стільці.
Раніше Фокус повідомляв, що міністр оборони Великої Британії у виступі Путіна на параді помітив легкий напад розпачу. Бен Воллес спростовує заяву глави РФ про те, що НАТО оточило територію Росії. Адже лише 6% прикордонної території РФ межує з країнами блоку.