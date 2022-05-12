Росії потрібно посилити безпеку прикордонних із Україною районів, — Пєсков

Прессекретар Кремля прокоментував обстріли та загибель мирного жителя, які нібито сталися в Білгородській області, та погрожував відповіддю тим, хто спробує допомогти Україні.

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У четвер, 12 травня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у ході спілкування з журналістами прокоментував повідомлення про обстріли, які нібито мали місце в Білгородській області та під час яких, за заявами російської преси, загинув один мирний житель і кілька зазнали поранень. За словами Пєскова, потрібні додаткові заходи щодо зміцнення безпеки районів, що межують із Україною. Про це повідомляє ТАСС.

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"Насамперед, це ситуація, яка робить необхідним додаткові заходи щодо зміцнення безпеки прилеглих до України районів", — зазначив Пєсков.

Якщо інші країни намагатимуться вплинути на перебіг військових дій в Україні, Росія дасть рішучу відповідь. Також Пєсков висловився про те, що з боку президента РФ Володимира Путіна ніби мали місце спроби запобігти конфлікту з Україною, проте Москву ніхто не захотів слухати.

Також Пєсков вважає, що вступ Фінляндії в НАТО ставить під загрозу безпеку РФ.

Нагадаємо, що Путін розлютився під час параду 9 травня: експертка оцінила міміку російського президента. За словами Джудіт Джеймс, Путін змінив свій образ альфа-самця. Із теплою ковдрою на колінах він був більше схожий на пенсіонерку, яка сиділа поруч, оскільки дзеркально відбивав її положення на стільці.

Раніше Фокус повідомляв, що міністр оборони Великої Британії у виступі Путіна на параді помітив легкий напад розпачу. Бен Воллес спростовує заяву глави РФ про те, що НАТО оточило територію Росії. Адже лише 6% прикордонної території РФ межує з країнами блоку.