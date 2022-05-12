"Ехали как на парад": экс-сотрудник штаба Навального побывал на войне в Украине

Как удалось выяснить журналистам, руководство армии оккупантов действительно рассчитывали захватить нашу страну за три дня, поскольку у них не было никакой стратегии ведения войны.

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Российские журналисты издания BBC нашли российского контрактника, который воевал в Украине в первый месяц вторжения. Им оказался 23-летний бывший сотрудник штаба оппозиционного политика РФ Алексея Навального. Его имя изменили из соображений безопасности и назвали Сергеем Боковым. Он рассказал, как попал на войну в Украине, как воевал и отказался продолжать военные действия.

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Как попал на войну в Украине

Сергей Боков служил в российской армии по контракту с 2020 года, а в ноябре 2021 года в части начали говорить, что все военные в январе 2022 года поедут в командировку в приграничные с Украиной области, а потом стали объяснять, что это будут учения "Союзная решимость" и приказали говорить так семье. По словам российского военного, никаких учений не было, а их просто обманули.

"Военные ничего не делали — ждали, "когда начнется что-нибудь". Обосновались там, жили, ходили в наряды, охраняли лагерь. Надоедали жителям небольшого города", — рассказал он.

Однако 23 февраля солдатам России командиры приказали переместиться поближе к украинской границе, а в ночь на 24 февраля он с сослуживцами сел на БМП и поехал. Сергей Боков говорит, что осознал, что находится на территории Украины, когда вдоль дороги начали появляться вывески на украинском. По его словам, они ехали через леса.

Российский военный утверждает, что когда российские военнопленные говорят, что не знали, что едут на войну в Украину, это не попытка соврать, а правда. По его словам, украинские военные "тихо" отдали границу россиянам, а начали воевать уже вблизи городов.

"Было ощущение, что в начале войны они сами боялись и недооценивали себя", — сказал он.

Уже вечером 24 февраля российский командир сказал своим солдатам, что они приехали на войну.

Война на черниговско-киевском направлении

Боков узнал, что будет воевать на севере Украины. По его словам, он попадал под обстрелы каждый день, а спустя 4 дня его колонна распалась. Потому что часть военных ехала на Киев по мосту, а тот был заминирован и взорвался. В итоге он присоединился к другой роте и поехал осаждать Чернигов.

Он также рассказал, что половина его роты пострадала — 10 людей были убиты, а еще 10 получили ранения.

Российский военный говорит, что они стреляли по Чернигову с артиллерии каждый день, однако в город так и не смогли зайти. Неофициально, вспоминает Боков, командиры говорили, что российских военных туда доехало очень мало — около половины от запланированного числа.

По его словам, плана и стратегии по ведению войны у них не было и судя по всему они рассчитывали быстро захватить Украину.

"Так вот, судя по тому, по какой стратегии мы двигались — а точнее, по отсутствию стратегии… Мы шли без вертолетов, просто колонной, как на парад ехали. Похоже, что план был у командования — очень быстро захватить Украину, опорные пункты и города. Расчет, возможно, был на то, что украинцы будут сдаваться. Мы двигались так, как будто за три дня хотим доехать до Киева и попутно взять все города на дороге. Несемся вперед, с короткими ночевками, без окопов, без разведки. Никого в тылу не оставляли, проезжаем, например, деревню — и все, если кто-то решит зайти сзади и нас ударить с тыла — защиты там никакой. Такое делают в блиц-криг, знаете?", — заявил он.

Российский солдат также рассказал о проблемах в российской армии. По его словам, у пехоты не было приборов ночного виденья, а солдаты были "как слепые котята". В то же время, у украинских солдат были танки с американскими "ночниками". Кроме того, раненых и погибших российских солдат перевозили в одних машинах.

Он также рассказал, что с ним были юные сослуживцы-минометчики, "которые не знали, как стрелять и с какого конца к этой пушке подойти".

Всего на украинской территории Боков пробыл 37 суток и уехал, после того, как Минобороны РФ 29 марта заявило о деэскалации на севере Украины. Через двое суток он оказался на территории России вблизи границы.

Отказ от участия в войне

Сергей Боков рассказал, что половина его роты после того, как вернулись из севера Украины, отказалась ждать перегруппировки и написали рапорты на увольнения. По его словам, руководство угрожало военным уголовными делами и "10 годами тюрьмы", однако он утверждает, что это оказалось неправдой. Боков не решался написать рапорт и оставался в районе российской границы. 24 апреля он услышал приказ отправляться на войну в Харьковскую область, но решил отказаться и с еще одним сослуживцем отправился домой. Он говорит, что его командир был "человечным" по отношению к его решению.

Напомним, 12 мая генерал США рассказал, что украинские военные попытаются отбросить российские войска на довоенные рубежи до конца лета. Он считает, что ВС РФ не были готовы к наступлению на Донбассе. В то же время, ВСУ будут готовы перейти в контрнаступление через несколько недель, получив соответствующее оружие от партнеров.