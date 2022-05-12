"Їхали як на парад": ексспівробітник штабу Навального побував на війні в Україні

Як вдалося з'ясувати журналістам, керівництво армії окупантів справді розраховувало захопити нашу країну за три дні, оскільки вони не мали жодної стратегії ведення війни.

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Російські журналісти видання ВВС знайшли російського контрактника, який воював в Україні в перший місяць вторгнення. Ним виявився 23-річний колишній співробітник штабу опозиційного політика РФ Олексія Навального. Його ім'я змінили з міркувань безпеки і назвали Сергієм Боковим. Він розповів, як потрапив на війну в Україні, як воював і відмовився продовжувати військові дії.

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Як потрапив на війну в Україні

Сергій Боков служив у російській армії за контрактом з 2020 року, а у листопаді 2021 року в частині почали говорити, що всі військові у січні 2022 року поїдуть у відрядження до прикордонних з Україною області, а потім почали пояснювати, що це будуть навчання "Союзна рішучість" і наказали так говорити сім'ї. За словами російського військового, жодних навчань не було, а їх просто обдурили.

"Військові нічого не робили — чекали, "коли почнеться щось". Влаштувалися там, жили, ходили в наряди, охороняли табір. Набридали жителям невеликого міста", — розповів він.

Проте 23 лютого солдатам Росії командири наказали переміститися ближче до українського кордону, а в ніч на 24 лютого він із товаришами по службі сів на БМП і поїхав. Сергій Боков каже, що усвідомив, що знаходиться на території України, коли вздовж дороги почали з'являтися вивіски українською. За його словами, вони їхали через ліси.

Російський військовий стверджує, що коли російські військовополонені кажуть, що не знали, що їдуть на війну в Україну, то це не спроба збрехати, а правда. За його словами, українські військові "тихо" віддали кордон росіянам, а почали воювати вже поблизу міст.

"Було відчуття, що на початку війни вони самі боялися і недооцінювали себе", — сказав він.

Вже ввечері 24 лютого російський командир сказав своїм солдатам, що вони приїхали на війну.

Війна на чернігівсько-київському напрямку

Боков дізнався, що воюватиме на півночі України. За його словами, він потрапляв під обстріл щодня, а через 4 дні його колона розпалася. Тому що частина військових їхала на Київ мостом, а той був замінований і вибухнув. У результаті він приєднався до іншої роти і поїхав брати в облогу Чернігів.

Він також розповів, що половина його роти постраждала — 10 людей було вбито, а ще 10 отримали поранення.

Російський військовий каже, що вони стріляли по Чернігову з артилерії щодня, однак у місто так і не змогли зайти. Неофіційно, згадує Боков, командири казали, що російських військових туди доїхало дуже мало — близько половини запланованого числа.

За його словами, плану та стратегії щодо ведення війни у них не було і, судячи з усього, вони розраховували швидко захопити Україну.

"Так ось, судячи з того, за якою стратегією ми рухалися — а точніше, за відсутністю стратегії… Ми йшли без вертольотів, просто колоною, як на парад їхали. Схоже, що план був у командування — дуже швидко захопити Україну, опорні пункти та міста Розрахунок, можливо, був на те, що українці будуть здаватися. Ми рухалися так, ніби за три дні хочемо доїхати до Києва і попутно взяти всі міста на дорозі. Несемося вперед, з короткими ночівлями, без окопів, без розвідки. Нікого у тилу не залишали, проїжджаємо, наприклад, село — і все, якщо хтось вирішить зайти ззаду і нас ударити з тилу — захисту там ніякого. Таке роблять у бліц-кризі, знаєте?", — заявив він.

Російський солдат також розповів про проблеми у російській армії. За його словами, піхота не мала приладів нічного бачення, а солдати були "як сліпі кошенята". Водночас, українські солдати мали танки з американськими "нічниками". Крім того, поранених та загиблих російських солдатів перевозили в одних машинах.

Він також розповів, що з ним були юні товариші по службі, мінометники, "які не знали, як стріляти і з якого кінця до цієї гармати підійти".

Всього на українській території Боков пробув 37 діб і поїхав після того, як Міноборони РФ 29 березня заявило про деескалацію на півночі України. За дві доби він опинився на території Росії поблизу кордону.

Відмова від участі у війні

Сергій Боков розповів, що половина його роти після того, як повернулися з півночі України, відмовилася чекати на перегрупування і написали рапорти на звільнення. За його словами, керівництво погрожувало військовим кримінальними справами та "10 роками в'язниці", проте він стверджує, що це виявилося неправдою. Боков не наважувався написати рапорт і залишався поблизу російського кордону. 24 квітня він почув наказ вирушати на війну в Харківську область, але вирішив відмовитися і з ще одним товаришем по службі вирушив додому. Він каже, що його командир був "людяним" стосовно його рішення.

Нагадаємо, 12 травня генерал США розповів, що українські військові спробують відкинути російські війська на довоєнні рубежі до кінця літа. Він вважає, що ЗС РФ не були готові до наступу на Донеччині. Водночас, ЗСУ будуть готові перейти в контрнаступ через кілька тижнів, отримавши відповідну зброю від партнерів.