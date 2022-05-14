Донецк остался без воды – все специалисты мобилизованы оккупантами

Местные жители сообщают, что восстановить водоснабжение попросту некому

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В оккупированном ВС РФ Донецке сохраняется проблема с водой. Восстановить водоснабжение некому, все специалисты были "мобилизованы". Об этом сообщает местный волонтер Андрей Лысенко.

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"Вода будет подаваться по два часа один раз в три, а скорее всего в четыре дня. Главный инженер водоканала, который хоть как-то мог решить проблему, мобилизован. Кроме него, тридцать пять специалистов водоканала тоже на фронте. Проблема с водой остается. К сожалению, никому нет до этого дела, хотя при желании, руководство республики могло бы отозвать с фронта специалистов для решения более важной задачи", — написал Лысенко.

[ + – ] Пост волонтера Андрея Лысенко о водоснабжении Донецка Фото: Скриншот

В комментариях к его посту жители Донецка отметили, что существует также проблема с электриками, которые также были "мобилизованы", а оборудование насосной станции было "разворовано".

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в результате российских обстрелов были разрушены водопроводы и повреждены трансформаторные подстанции, которые подают электричество на насосы.

Оккупанты повредили 3-й подъем водопровода на канале Северский Донец – Донбасс и обесточили насосную станцию 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода. В результате без водоснабжения остаются Горловка, Донецк, Харцызск и другие населенные пункты Донецкой области. Оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения.

В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, в города Новодружеск и Приволье. В настоящее время насосные станции полностью обесточены, централизованное водоснабжение в городах отсутствует.

Денисова отметила, что своими действиями страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека и Женевскую конвенцию.

А мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил, что в ближайшие дни в городах Донецкой области может быть прекращено газоснабжение по вине России.

Гончаренко утверждает, что на временно оккупированных территориях Донбасса ВС РФ несанкционировано перекрыли один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод, который обслуживается и эксплуатируется Оператором газотранспортной системы Украины.