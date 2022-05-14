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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Донецьк залишився без води – всі фахівці мобілізовані окупантами

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Фото: ДАН | У Донецьку склалася катастрофічна ситуація з водопостачанням

Місцеві жителі повідомляють, що відновити водопостачання просто нікому.

В окупованому ЗС РФ Донецьку залишається проблема з водою. Відновити водопостачання нема кому, всі фахівці були "мобілізовані". Про це повідомляє місцевий волонтер Андрій Лисенко.

"Вода подаватиметься по дві години один раз на три, а швидше за все, на чотири дні. Головний інженер водоканалу, який хоч якось міг вирішити проблему, мобілізований. Крім нього, тридцять п'ять спеціалістів водоканалу теж на фронті. Проблема з водою залишається. На жаль, нікому немає до цієї справи, хоча за бажання керівництво республіки могло б відкликати з фронту фахівців для вирішення важливішого завдання", — написав Лисенко.

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Пост волонтера Андрія Лисенка про водопостачання Донецька
Фото: Скриншот

У коментарях до його поста донеччани зазначили, що існує також проблема з електриками, які також були "мобілізовані", а обладнання насосної станції було "розкрадене".

Раніше уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що внаслідок російських обстрілів було зруйновано водопроводи та пошкоджено трансформаторні підстанції, які подають електрику на насоси.

Окупанти пошкодили 3-й підйом водопроводу на каналі Сіверський Донець – Донбас і знеструмили насосну станцію 1-го підйому Південно-Донбаського водопроводу. Внаслідок цього без водопостачання залишаються Горлівка, Донецьк, Харцизьк та інші населені пункти Донецької області. Окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання.

У Луганській області російський снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні станції, що подають воду в центральні райони Лисичанська, міста Новодружеськ і Привілля. Зараз насосні станції повністю знеструмлені, централізоване водопостачання в містах відсутнє.

Денісова зазначила, що своїми діями країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене в резолюції Генеральної Асамблеї ООН і резолюції Ради ООН з прав людини та Женевської конвенції.

А мер Краматорська Олександр Гончаренко попередив, що найближчими днями в містах Донецької області може бути припинено газопостачання з вини Росії.

Гончаренко стверджує, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу ЗС РФ несанкціоновано перекрили один із транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід, який обслуговується та експлуатується Оператором газотранспортної системи України.