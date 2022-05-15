ВС РФ нанесли по Северодонецку 11 артиллерийских ударов: пострадал химзавод и жилые дома (фото)

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 40% от всех атак россиян пришлось на Северодонецк, еще столько же — на город Горское. Разрушений в регионе очень много, есть раненые жители.

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Российские войска нанесли 11 артиллерийских ударов по Северодонецку Луганской области на протяжении суток. В результате чего есть попадания в химическое предприятие "Азот", техникум и многоэтажки, ранены четыре мирных жителя области. 14 мая украинским военным удалось отбить 12 атак россиян в Донецкой и Луганской области, а также уничтожить их технику. Об этом рассказал глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

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По его словам, около 40% процентов от всех атак российской армии пришлось на Северодонецк, еще столько же — на город Горское Луганской области.

"Разрушений очень много. Это – 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера утром после очередного прилета пламени охватило один из производственных цехов", — написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА сообщил, что ранения получили три жителя Врубовки, в Новодружеске была ранена женщина и были уничтожены два жилых дома, столько же — в Рубежном, еще три — в Лисичанске. Он заявил, что Попаснянская и Горская общины постепенно стираются российскими военными с карты мира.

"Стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четыре — в Тошковке, пять — в Золотом, два — в Троицком. В Камышевахе также попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехове, Катериновке.", — добавил чиновник.

Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ 14 мая удалось отбить 12 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях. Украинские защитники уничтожили 8 вражеских танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техник и 5 автомобилей россиян. Кроме того, ПВО сбило 6 российских беспилотников "Орлан-10" и 1 тактический разведывательный беспилотник "Элерон".

Напомним, 6 мая глава ВГА Александр Стрюк рассказал, что российские военные практически окружили Северодонецк и пытались взять в кольцо полностью. По его словам, в городе оставались еще 15 тысяч людей, а темпы эвакуации сократились до 10 человек в день.

12 мая Сергей Гайдай заявил, что постоянные обстрелы ВС РФ уничтожают украинскую линию обороны. По его словам, в области незахваченными россиянами остаются несколько населенных пунктов, а обстрелы Лисичанска и Северодонецка постоянно усиливаются.