Постоянные обстрелы россиян уничтожают украинскую линию обороны, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, не захваченными врагом в области остаются лишь несколько населенных пунктов. Обстрелы Лисичанска и Северодонецка постоянно усиливаются.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Постоянные обстрелы ВС РФ уничтожают украинскую линию обороны до такой степени, что военные не могут закрепиться. Об этом в интервью "Настоящему времени" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Они уничтожают все, равняют с землей, а потом уже заходят, когда (украинской стороне) не за что закрепиться и позиции разбиты. Третий месяц обороны, поэтому даже если они не пристрелялись, то равно иногда попадают, все равно у них получается разбить какие-то позиции", — прокомментировал Гайдай.

Он подчеркивает, что россияне "продавливают все". "Сколько бы ни закапывались наши военные в землю, 2-3 месяца постоянных обстрелов уничтожают линию обороны", — добавил региональный политик.

По словам Гайдая, сначала россияне проводят артиллерийскую отработку и обстреливают украинские позиции авиацией, после этого наступают двумя-тремя ротами. Пока основная часть таких вражеских атак проходят безрезультатно, но российские войска не прекращают своих попыток.

"Они "наваливают" людьми ежедневно, практически круглосуточно", — подчеркнул политик.

В настоящее время враг не смог захватить лишь несколько населенных пунктов в регионе, в том числе Северодонецк, Лисичанск, Тошковку, Горское и часть Рубежного.

По словам Гайдая, в регионе уже не бывает такого, чтобы ночи проходили спокойно. Ситуация ухудшается с каждым днем, а обстрелы Лисичанска, Северодонецка и близлежащих населенных пунктов постоянно усиливаются.

"Сейчас идут очень жесткие бои в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку", — сообщил глава ЛОВА. В Белогоровке, которую Гайдай называет "второй Чернобаевкой", враг в очередной раз попытался установить переправу через Северский Донец, однако украинские силы каждый раз уничтожают как временные сооружения, так и технику россиян.

Напомним, РосСМИ заявляют о блокировании завода "Заря" с украинскими военными в Рубежном. По информации захватчиков, в городе остается до 4 тыс. мирных жителей.

Ранее Фокус писал о том, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ.