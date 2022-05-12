Постійний обстріл росіян знищує українську лінію оборони, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, не захопленими ворогом в області залишаються лише кілька населених пунктів. Обстріл Лисичанська та Сєвєродонецька постійно посилюється.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Постійні обстріли ЗС РФ знищують українську лінію оборони настільки, що військові не можуть закріпитися. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Вони знищують усе, рівняють із землею, а потім уже заходять, коли (українській стороні) нема за що закріпитися і позиції розбиті. Третій місяць оборони, тому навіть якщо вони не пристрілялися, то іноді іноді поцілюють, усе одно в них виходить розбити якісь позиції", — прокоментував Гайдай.

Він наголошує, що росіяни "продавлюють усе". "Хоч би скільки закопувалися наші військові в землю, 2-3 місяці постійних обстрілів знищують лінію оборони", — додав регіональний політик.

За словами Гайдая, спочатку росіяни проводять артилерійське відпрацювання й обстрілюють українські позиції авіацією, після цього наступають двома-трьома ротами. Поки що основна частина таких ворожих атак проходять безрезультатно, але російські війська не припиняють своїх спроб.

"Вони "навалюють" людьми щодня, практично цілодобово", — наголосив політик.

Нині ворог не зміг захопити лише кілька населених пунктів у регіоні, зокрема Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, Гірське та частину Рубіжного.

За словами Гайдая, у регіоні вже не буває такого, щоби ночі проходили спокійно. Ситуація погіршується з кожним днем, а обстріл Лисичанська, Сєвєродонецька та прилеглих населених пунктів постійно посилюється.

"Зараз ідуть дуже жорсткі бої у Білогорівці, Комишувасі та на підступах до Сєвєродонецька", — повідомив глава ЛОВА. У Білогорівці, яку Гайдай називає "другою Чорнобаївкою", ворог укотре спробував встановити переправу через Сіверський Донець, проте українські сили щоразу знищують як тимчасові споруди, так і техніку росіян.

Нагадаємо, РосЗМІ заявляють про блокування заводу "Зоря" з українськими військовими в Рубіжному. За інформацією загарбників, у місті залишається до 4 тис. мирних мешканців.

Раніше Фокус писав про те, що ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та солдатів ЗС РФ.