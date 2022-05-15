ЗС РФ завдали по Сєвєродонецьку 11 артилерійських ударів: постраждав хімзавод та житлові будинки (фото)

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, 40% від усіх атак росіян припало на Сєвєродонецьк, ще стільки ж — на місто Горське. Руйнувань у регіоні дуже багато, є поранені мешканці.

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Російські війська завдали 11 артилерійських ударів по Сєвєродонецьку Луганської області протягом доби. Внаслідок чого є влучення в хімічне підприємство "Азот", технікум та багатоповерхівки, поранено чотирьох мирних жителів області. 14 травня українським військовим вдалося відбити 12 атак росіян у Донецькій та Луганській області, а також знищити їхню техніку. Про це розповів голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

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За його словами, близько 40% відсотків від усіх атак російської армії припало на Сєвєродонецьк, ще стільки ж на місто Горське Луганської області.

"Руйнувань дуже багато. Це — 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, у кількох з них сталося загоряння квартир. Росіяни поцілили в будівлю технікуму і продовжують знищувати "Азот". Вчора вранці після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", — написав Гайдай.

Голова Луганської ОВА повідомив, що поранення отримали троє мешканців Врубівки, в Новодружеську було поранено жінку і було знищено два житлові будинки, стільки ж — у Рубіжному, ще три — у Лисичанську. Він заявив, що Попаснянська та Горська громади поступово стираються російськими військовими з карти світу.

"Стало відомо про дев'ять зруйнованих будинків у Комишувасі, чотири — у Тошківці, п'ять — у Золотому, два — у Троїцькому. У Комишувасі також потрапляння до будинків селищної ради та будинку культури. Є руйнування у Верхньокам'янці, Оріхові, Катеринівці", — додав чиновник.

Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ 14 травня вдалося відбити 12 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях. Українські захисники знищили 8 ворожих танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів росіян. Крім того, ППО збило 6 російських безпілотників "Орлан-10" та 1 тактичний розвідувальний безпілотник "Елерон".

Нагадаємо, 6 травня голова ВЦА Олександр Стрюк розповів, що російські військові практично оточили Сєвєродонецьк і намагалися взяти в кільце повністю. За його словами, у місті залишалося ще 15 тисяч людей, а темпи евакуації скоротилися до 10 людей на день.

12 травня Сергій Гайдай заявив, що постійні обстріли ЗС РФ знищують українську лінію оборони. За його словами, в області незахопленими росіянами залишаються кілька населених пунктів, а обстріл Лисичанська та Сєверодонецька постійно посилюється.