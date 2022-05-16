"Был воином-легендой": в Украине погиб командир роты батальона из Беларуси (фото)

Павел Волат получил смертельное ранение. Военнослужащий был отправлен в госпиталь в критическом состоянии, но его не удалось спасти.

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Командир роты батальона Кастуся Калиновского Павел Волат погиб в бою при освобождении одного из украинских населенных пунктов, сообщается на странице белорусского батальона в Facebook.

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Белорусский военный погиб в результате смертельного ранения. Его в критическом состоянии увезли с поля боя в госпиталь, но спасти солдата уже не удалось.

"Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел Волат. Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели.

"Волат" был настоящим воином-легендой: он много раз был ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть — и каждый раз возвращался в строй.

"Волат" не любил сниматься, поэтому после него осталось не так много фото или видео. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою, кто обязан своей отваге жизнью. Память о солдатах его роты, в которой он был стержнем и сердцем. Память о тех, кого он защищал", — говорится в заявлении батальона.

Фото: Батальон Кастуся Калиновского

Отметим, что батальон Кастуся Калиновского — это белорусский добровольческий батальон, который был сформирован в феврале 2022 года с целью защиты Киева от российского вторжения. В военном подразделении служат в том числе белорусские эмигранты, которые переехали в Украину после репрессий со стороны режима Лукашенко после президентских выборов 2020 года.

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