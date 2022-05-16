Батальйон Кастуся Калиновського втратив командира роти у боях за Україну

Павло Волат отримав смертельне поранення. Військовослужбовця було відправлено до шпиталю в критичному стані, але його не вдалося врятувати.

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Командир роти батальйону Кастуся Калиновського Павло Волат загинув у бою під час визволення одного з українських населених пунктів, повідомляється на сторінці білоруського батальйону у Facebook.

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Білоруський військовий загинув унаслідок смертельного поранення. Його у критичному стані відвезли з поля бою до шпиталю, але врятувати солдата вже не вдалося.

"Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. Під час операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти, військовослужбовця нашого батальйону Павла Волата. Його намагалися доставити до лікарні в критичному стані, але не встигли.

"Волат" був справжнім воїном-легендою: він багато разів був поранений, але щоразу Павло обманював смерть — і щоразу повертався в стрій.

"Волат" не любив зніматися, тому після нього залишилося не так багато фото чи відео. Але пам'ять лишилася. Пам'ять про тих, кого він урятував у бою, хто зобов'язаний своєю відвагою життям. Пам'ять про солдат його роти, де він був стрижнем і серцем. Пам'ять про тих, кого він захищав", — йдеться у заяві батальйону.

Фото: Батальон Кастуся Калиновского

Зазначимо, що батальйон Кастуся Калиновського — це білоруський добровольчий батальйон, сформований у лютому 2022 року з метою захисту Києва від російського вторгнення. У військовому підрозділі служать, зокрема, білоруські емігранти, які переїхали в Україну після репресій з боку режиму Лукашенка після президентських виборів 2020 року.

Раніше Фокус розповідав, як білоруси не дають військам РФ розслабитися навіть у глибокому тилу. Багато білорусів вважають напад Росії на Україну жорстокою авантюрою, що шкодить зокрема і їхній країні. Дехто з них намагається допомогти українцям, влаштовуючи диверсії на своїй території. Зазвичай зусилля сконцентровані на залізницях.