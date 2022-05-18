Основатель Conflict intelligence team Руслан Левиев объявлен в розыск

Блогер писал о войне, развязанной Кремлем в Украине, теперь его обвиняют в дискредитации российской армии.

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Российское МВД объявило в розыск основателя журналистского проекта Conflict intelligence team Руслана Карпука, известного также как Руслан Левиев. Об этом сообщает сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что основанием для розыска стала некая статья УК РФ.

Прежде появились сообщения о том, что следственный комитет РФ намерен взять под арест Левиева, основавшего Telegram-канала "Сканер" и проект CIT, по подозрению в дискредитации российской армии. В сообщении пресс-службы говорится, что блогера обвиняют по статье о публичном распространении ложной информации о ВС РФ.

[ + – ] руслан левиев

Conflict intelligence team

Расследовательский проект CIT был создан в 2014 году. Его авторы освещают вооруженные конфликты и проводят журналистские расследования на основе данных из открытых источников. Наряду с Bellingcat и InformNapalm, это одна из крупнейших подобных платформ, которые возникли после начала российско-украинской войны в 2014 году. После масштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля CIT широко освещали ход боевых действий, отслеживали, откуда наносились ракетные удары по территории Украины, передвижения войск, потери личного состава и техники, и пр.

Ранее Фокус сообщал, что 9 мая в десятках российских городов было намного меньше военной техники, чем обычно. По сообщениям CIT, военные парады в РФ стали выглядеть скромнее, что может указывать на участие существенной часть этой техники в войне в Украине.