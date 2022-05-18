Основатель Conflict intelligence team Руслан Левиев объявлен в розыск
Блогер писал о войне, развязанной Кремлем в Украине, теперь его обвиняют в дискредитации российской армии.
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Российское МВД объявило в розыск основателя журналистского проекта Conflict intelligence team Руслана Карпука, известного также как Руслан Левиев. Об этом сообщает сообщает РИА Новости.
Отмечается, что основанием для розыска стала некая статья УК РФ.
Прежде появились сообщения о том, что следственный комитет РФ намерен взять под арест Левиева, основавшего Telegram-канала "Сканер" и проект CIT, по подозрению в дискредитации российской армии. В сообщении пресс-службы говорится, что блогера обвиняют по статье о публичном распространении ложной информации о ВС РФ.
Conflict intelligence team
Расследовательский проект CIT был создан в 2014 году. Его авторы освещают вооруженные конфликты и проводят журналистские расследования на основе данных из открытых источников. Наряду с Bellingcat и InformNapalm, это одна из крупнейших подобных платформ, которые возникли после начала российско-украинской войны в 2014 году. После масштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля CIT широко освещали ход боевых действий, отслеживали, откуда наносились ракетные удары по территории Украины, передвижения войск, потери личного состава и техники, и пр.
Ранее Фокус сообщал, что 9 мая в десятках российских городов было намного меньше военной техники, чем обычно. По сообщениям CIT, военные парады в РФ стали выглядеть скромнее, что может указывать на участие существенной часть этой техники в войне в Украине.