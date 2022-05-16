Все ушли на фронт. 9 мая в 20 городах России насчитали гораздо меньше техники, чем обычно

Российские военные парады стали выглядеть скромнее. По мнению аналитиков CIT, это может означать, что значительная часть техники задействована в войне с Украиной.

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Волонтеры исследовательского проекта Conflict Intelligence Team подсчитали количество техники, которую 9 мая использовали во время военных парадов в 20 российских городах. В первую очередь обращали внимание на столицы субъектов федерации и на города, где располагаются штабы военных округов и армий.

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"Мы собрали эти данные в сводную таблицу, выделив наземную технику, которая наиболее часто встречается в рядах российской армии и принимает участие во вторжении в Украину", — отметили в CIT.

Аналитики проекта отметили, что в сравнении с 2021 годом повсеместно уменьшилось общее количество почти всех видов техники. Прежде всего этооносится к современным бронеавтомобилям семейств "Тигр" и "Тайфун", чаще всего их использую российский спецназ и разведка. Также на парад вывезли значительно меньше, чем обычно реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических комплексов "Искандер". В CIT подчеркивают, что эти вооружения с первого дня полномасштабного вторжения используют для нанесения ударов по всей территории Украины.

[ + – ] Во многих городах на парад вывели также старую военную технику, например, танки Т-34

Много бронетранспортеров и боевых машин

При этом на парады вывели достаточно много колесных и гусеничных бронетранспортеров и боевых машин, которые используются для поддержки пехоты. "Мы связываем это с обилием подобной техники в российской армии, а с другой стороны — с недоукомплектованностью мотострелковых частей, в результате чего эти машины, может быть, просто некому вести в бой, — отмечают в CIT. — Кроме того, не так уж мало оказалось различных комплексов ПВО средней и большой дальности — возможно, российское командование полагает, что защиты от украинской авиации и так достаточно".

Аналитики проекта считают, что увеличение количества средств ПВО на фронте вряд ли поможет российской армии, так как украинская авиация наносит удары с предельно малой высоты, радиолокационные станции не могут ее засечь.

В Conflict Intelligence Team также подчеркнули, что предоставленный ими анализ несколько ограничен. Во-первых, состав и численность техники на военных парадах могут менять по совершенно разным причинам, к примеру, так было во время эпидемии коронавируса, когда программу торжественных мероприятий значительно сократили. В-вторых, присутствие на параде техники вовсе не означает ее боеспособности или наличия подготовленных экипажей.

"Можно вспомнить хотя бы танк Т-14 "Армата", который многие годы красовался на Красной площади, но пока так и не поступил в войска", — приводят пример аналитики.

Ранее Фокус писал о том, что за два месяца полномасштабной войны ВСУ смогли захватить сотню единиц техники противника – как новейшие образцы, так и советские. Что-то уже использует украинская армия, что-то изучают специалисты, в том числе иностранные. Еще в начале марта министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ завоевали в качестве трофеев больше техники, чем получили от украинской "оборонки" за восемь лет.

Как сообщалось, по оценкам американской газеты The New York Times, уничтожение подразделения ВС РФ при попытке форсирования Северского Донца стало одним из самых смертоносных эпизодов российско-украинской войны. Журналисты издания отметили, что ВСУ удалось ликвидировать около 485 российских военных и свыше 80 единиц боевой техники.