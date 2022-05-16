Усі пішли на фронт. 9 травня в 20 містах Росії нарахували набагато менше техніки, ніж зазвичай

Російські військові паради стали скромнішими. На думку аналітиків CIT, це може означати, що значна частина техніки задіяна у війні з Україною.

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Волонтери дослідницького проекту Conflict Intelligence Team підрахували кількість техніки, яку 9 травня використовували під час військових парадів у 20 російських містах. Насамперед звертали увагу на столиці суб'єктів федерації та на міста, де розташовуються штаби військових округів і армій.

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"Ми зібрали ці дані у зведену таблицю, виділивши наземну техніку, яка найчастіше зустрічається в лавах російської армії та бере участь у вторгненні в Україну", — зазначили в CIT.

Аналітики проєкту зазначили, що порівняно з 2021 роком повсюдно зменшилася загальна кількість майже всіх видів техніки. Насамперед це стосується сучасних бронеавтомобілів сімейств "Тигр" і "Тайфун", найчастіше їх використовують російський спецназ і розвідка. Також на парад вивезли значно менше, ніж зазвичай, реактивних систем залпового вогню й оперативно-тактичних комплексів "Іскандер". У CIT наголошують, що ці озброєння з першого дня повномасштабного вторгнення використовують для завдання ударів по всій території України.

[ + – ] У багатьох містах на парад вивели стару військову техніку, наприклад, танки Т-34

Багато бронетранспортерів і бойових машин

При цьому на паради вивели чимало колісних і гусеничних бронетранспортерів і бойових машин, які використовуються для підтримки піхоти. "Ми пов'язуємо це з великою кількістю подібної техніки в російській армії, а з іншого боку — з недоукомплектованістю мотострілельних частин, унаслідок чого ці машини, можливо, просто нікому вести в бій, — зазначають у CIT. — Крім того, не так вже й мало виявилося різних комплексів ППО середньої та великої дальності — можливо, російське командування вважає, що захисту від української авіації й так достатньо".

Аналітики проєкту вважають, що збільшення кількості коштів ППО на фронті навряд чи допоможе російській армії, оскільки українська авіація завдає ударів із гранично малої висоти, станції радіолокації не можуть її засікти.

У Conflict Intelligence Team також наголосили, що наданий ними аналіз дещо обмежений. По-перше, склад і чисельність техніки на військових парадах можуть змінювати з різних причин, наприклад, так було під час епідемії коронавірусу, коли програму урочистих заходів значно скоротили. По-друге, присутність на параді техніки зовсім не означає її боєздатності чи наявності підготовлених екіпажів.

"Можна згадати хоча б танк Т-14 "Армата", який багато років красувався на Червоній площі, але поки що так і не надійшов у війська", — наводять приклад аналітики.

Раніше Фокус писав про те, що за два місяці повномасштабної війни ЗСУ змогли захопити сотню одиниць техніки супротивника — як новітні зразки, так і радянські. Щось уже використовує українська армія, щось вивчають фахівці, зокрема іноземні. Ще на початку березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ завоювали як трофеї більше техніки, ніж отримали від української "оборонки" за вісім років.

Як повідомлялося, за оцінками американської газети The New York Times, знищення підрозділу ЗС РФ при спробі форсування Сіверського Донця стало одним із найсмертоносніших епізодів російсько-української війни. Журналісти видання зазначили, що ЗСУ вдалося ліквідувати близько 485 російських військових і понад 80 одиниць бойової техніки.