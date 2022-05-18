Засновник Conflict intelligence team Руслан Левієв оголошений у розшук

Блогер писав про війну, розв'язану Кремлем в Україні, тепер його звинувачують у дискредитації російської армії.

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Російське МВС оголосило в розшук засновника журналістського проєкту Conflict intelligence team Руслана Карпука, відомого також як Руслан Левієв. Про це повідомляє "РІА Новини".

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Зазначається, що основою розшуку стала якась стаття КК РФ.

Насамперед з'явилися повідомлення про те, що слідчий комітет РФ має намір взяти під арешт Левієва, який заснував Telegram-канал "Сканер" і проєкт CIT, за підозрою в дискредитації російської армії. У повідомленні пресслужби йдеться, що блогера звинувачують за статтею про публічне розповсюдження неправдивої інформації про ЗС РФ.

[ + – ] руслан левієв

Conflict intelligence team

Розслідувальний проєкт CIT було створено у 2014 році. Його автори висвітлюють збройні конфлікти та проводять журналістські розслідування на основі даних із відкритих джерел. Поряд із Bellingcat та InformNapalm це одна з найбільших подібних платформ, які виникли після початку російсько-української війни у 2014 році. Після масштабного вторгнення російської армії в Україну 24 лютого CIT широко висвітлювали хід бойових дій, відстежували, звідки завдавали ракетних ударів по території України, пересування військ, втрати особового складу й техніки та ін.

Раніше Фокус повідомляв, що 9 травня в десятках російських міст було набагато менше військової техніки, ніж зазвичай. За повідомленнями CIT, військові паради в РФ стали мати скромніший вигляд, що може вказувати на участь значної частини цієї техніки у війні в Україні.