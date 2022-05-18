Засновник Conflict intelligence team Руслан Левієв оголошений у розшук
Блогер писав про війну, розв'язану Кремлем в Україні, тепер його звинувачують у дискредитації російської армії.
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Російське МВС оголосило в розшук засновника журналістського проєкту Conflict intelligence team Руслана Карпука, відомого також як Руслан Левієв. Про це повідомляє "РІА Новини".
Зазначається, що основою розшуку стала якась стаття КК РФ.
Насамперед з'явилися повідомлення про те, що слідчий комітет РФ має намір взяти під арешт Левієва, який заснував Telegram-канал "Сканер" і проєкт CIT, за підозрою в дискредитації російської армії. У повідомленні пресслужби йдеться, що блогера звинувачують за статтею про публічне розповсюдження неправдивої інформації про ЗС РФ.
Conflict intelligence team
Розслідувальний проєкт CIT було створено у 2014 році. Його автори висвітлюють збройні конфлікти та проводять журналістські розслідування на основі даних із відкритих джерел. Поряд із Bellingcat та InformNapalm це одна з найбільших подібних платформ, які виникли після початку російсько-української війни у 2014 році. Після масштабного вторгнення російської армії в Україну 24 лютого CIT широко висвітлювали хід бойових дій, відстежували, звідки завдавали ракетних ударів по території України, пересування військ, втрати особового складу й техніки та ін.
Раніше Фокус повідомляв, що 9 травня в десятках російських міст було набагато менше військової техніки, ніж зазвичай. За повідомленнями CIT, військові паради в РФ стали мати скромніший вигляд, що може вказувати на участь значної частини цієї техніки у війні в Україні.