ВСУ освободили Дементиевку под Харьковом, — Генштаб

По информации украинских военных, оккупанты РФ сосредоточелись на укреплении уже занятых позиций. Также противник усилил воздушную разведку и проводит штурм в некоторых районах Донбасса.

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Генштаб ВСУ представил вечернюю сводку на 84 сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Данные опубликованы на странице Генштаба в Facebook.

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В Восточной операционной зоне, в Донецком районе и на Славянском направлении российская армия продолжает наступление. Удары наносятся вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Принимаются меры для укрепления наступательной группировки.

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу.

С территории Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов. Местные войска вплоть до 21 мая будут проводить второй этап проверки боеготовности. Отрабатывается форсирование водных преград, проверяется ПВО.

На Северском направлении противник наносил удары артиллерией и минометами по населенным пунктам Янжуловка и Прогресс в Черниговской и Сумской областях.

В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения, проводилась воздушная рекогносцировка с применением беспилотников для поиска подразделений ВСУ и позиций артиллерии.

[ + – ] Уничтоженный беспилотник ZALA 421-08.

На Харьковском направлении основные усилия сосредоточены на сохранении занятых рубежей и огневом поражении подразделений защитников Украины. ВС РФ предпринимали контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции.

В результате наступления украинских военных была освобождена Дементьевка (Дергачевский район Харьковской области). Российская армия, в свою очередь, наступает в районе Терновой, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении россияне, при поддержке артиллерии, пытались атаковать в районе Довгенького, но понесли потери.

На Донецком направлении были обстреляны позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения, в т.ч. была задействована авиация.

На Лиманском направлении ВС РФ пытаются закрепиться на занятых рубежах. Наносятся авиаудары по гражданским объектам в районах Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении армия противника предприняла штурм в районе населенного пункта Нижнее. Безуспешно.

На Бахмутском направлении ВС РФ пытается наступать, с тем чтобы улучшить свое тактическое расположение. Штурмовые действия также велись в районе Катериновки. Опять же, безуспешно.

На Авдеевском направлении ВС РФ наступали в районе Новоселовки. Понесли потери, отступили. Штурм в районе Новобахмутовки и Веселого был безуспешным.

[ + – ] Уничтоженная российская техника. [ + – ] Уничтоженная российская техника. [ + – ] Уничтоженная российская техника.

На Кураховском направлении враг наступал в районе населенного пункта Победа.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не предпринимали активности, имели место арт- и минометные обстрелы инфраструктурных объектов и жилых домов в населенных пунктах: Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении обстреливались Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Для корректировки огня применялись беспилотники "Орлан-10".

В оккупированной части Луганской области 16-17 мая вспыхнули акции протеста против принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск.

Ранее Фокус сообщал, что Россия применила в Украине лазерное оружие "Задира", по заявлениям в правительстве РФ, лазерные комплексы могут поражать цель на расстоянии до 5 км.