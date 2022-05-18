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ВСУ освободили Дементиевку под Харьковом, — Генштаб

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ВСУ, украинская армия,
Фото: Генштаб ВСУ

По информации украинских военных, оккупанты РФ сосредоточелись на укреплении уже занятых позиций. Также противник усилил воздушную разведку и проводит штурм в некоторых районах Донбасса.

Генштаб ВСУ представил вечернюю сводку на 84 сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Данные опубликованы на странице Генштаба в Facebook.

В Восточной операционной зоне, в Донецком районе и на Славянском направлении российская армия продолжает наступление. Удары наносятся вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Принимаются меры для укрепления наступательной группировки.

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу.

С территории Беларуси сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов. Местные войска вплоть до 21 мая будут проводить второй этап проверки боеготовности. Отрабатывается форсирование водных преград, проверяется ПВО.

На Северском направлении противник наносил удары артиллерией и минометами по населенным пунктам Янжуловка и Прогресс в Черниговской и Сумской областях.

В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения, проводилась воздушная рекогносцировка с применением беспилотников для поиска подразделений ВСУ и позиций артиллерии.

Уничтоженный беспилотник, ZALA 421-08.
Уничтоженный беспилотник ZALA 421-08.

На Харьковском направлении основные усилия сосредоточены на сохранении занятых рубежей и огневом поражении подразделений защитников Украины. ВС РФ предпринимали контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции.

В результате наступления украинских военных была освобождена Дементьевка (Дергачевский район Харьковской области). Российская армия, в свою очередь, наступает в районе Терновой, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении россияне, при поддержке артиллерии, пытались атаковать в районе Довгенького, но понесли потери.

На Донецком направлении были обстреляны позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения, в т.ч. была задействована авиация.

На Лиманском направлении ВС РФ пытаются закрепиться на занятых рубежах. Наносятся авиаудары по гражданским объектам в районах Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении армия противника предприняла штурм в районе населенного пункта Нижнее. Безуспешно.

На Бахмутском направлении ВС РФ пытается наступать, с тем чтобы улучшить свое тактическое расположение. Штурмовые действия также велись в районе Катериновки. Опять же, безуспешно.

На Авдеевском направлении ВС РФ наступали в районе Новоселовки. Понесли потери, отступили. Штурм в районе Новобахмутовки и Веселого был безуспешным.

Уничтоженная российская техника., вс рф,
Уничтоженная российская техника.
Уничтоженная российская техника., вс рф,
Уничтоженная российская техника.
Уничтоженная российская техника., вс рф,
Уничтоженная российская техника.
Уничтоженная российская техника., вс рф,
Уничтоженная российская техника., вс рф,
Уничтоженная российская техника., вс рф,

На Кураховском направлении враг наступал в районе населенного пункта Победа.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не предпринимали активности, имели место арт- и минометные обстрелы инфраструктурных объектов и жилых домов в населенных пунктах: Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении обстреливались Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Для корректировки огня применялись беспилотники "Орлан-10".

В оккупированной части Луганской области 16-17 мая вспыхнули акции протеста против принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск.

Ранее Фокус сообщал, что Россия применила в Украине лазерное оружие "Задира", по заявлениям в правительстве РФ, лазерные комплексы могут поражать цель на расстоянии до 5 км.