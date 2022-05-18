ЗСУ звільнили Дементіївку під Харковом, — Генштаб

За інформацією українських військових, окупанти РФ зосередилися на зміцненні зайнятих позицій. Також противник посилив повітряну розвідку та проводить штурм у деяких районах Донбасу.

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Генштаб ЗСУ представив вечірнє зведення на 84 добу героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню. Дані опубліковані на сторінці Генштабу у Facebook.

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У Східній операційній зоні, у Донецькому районі та на Слов'янському напрямку російська армія продовжує наступ. Удари наносяться вздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ. Вживаються заходи для зміцнення наступального угруповання.

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи продовжують прикривати українсько-білоруський кордон.

Із Білорусі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів. Місцеві війська аж до 21 травня проводитимуть другий етап перевірки боєздатності. Відпрацьовується форсування водних перешкод, перевіряється ППО.

На Сіверському напрямку противник завдав ударів артилерією та мінометами по населених пунктах Янжулівка та Прогрес у Чернігівській і Сумській областях.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує обладнати додаткові вогневі позиції та захисні споруди, проводилося повітряне рекогностування із застосуванням безпілотників для пошуку підрозділів ЗСУ та позицій артилерії.

[ + – ] Знищений безпілотник ZALA 421-08

На Харківському напрямку основні зусилля зосереджені на збереженні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів захисників України. ЗС РФ робили контратаки, щоб відновити втрачені позиції.

Унаслідок настання українських військових було звільнено Дементіївку (Дергачівський район Харківської області). Російська армія, у свою чергу, наступає в районі Тернової, бойові дії продовжуються.

На Слов'янському напрямку росіяни за підтримки артилерії намагалися атакувати в районі Довгенького, але зазнали втрат.

На Донецькому напрямку було обстріляно позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення, у т.ч. була задіяна авіація.

На Лиманському напрямі ЗС РФ намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Наносяться авіаудари по цивільних об'єктах у районах Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку армія супротивника здійснила штурм у районі населеного пункту Нижнє. Безуспішно.

На Бахмутському напрямі ЗС РФ намагається наступати, аби покращити своє тактичне розташування. Штурмові дії також велися в районі Катеринівки. Знову ж таки, безуспішно.

На Авдіївському напрямку ЗС РФ наступали в районі Новоселівки. Зазнали втрат, відступили. Штурм у районі Новобахмутівки та Веселого був безуспішним.

[ + – ] Знищена російська техніка. [ + – ] Знищена російська техніка. [ + – ] Знищена російська техніка.

На Курахівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Перемога.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не робили активності, мали місце арт- і мінометні обстріли інфраструктурних об'єктів і житлових будинків у населених пунктах: Новоандріївка, Кам'янське, Оріхів, Ольгівське та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку обстрілювалися Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Для коригування вогню використовувалися безпілотники "Орлан-10".

В окупованій частині Луганської області 16-17 травня спалахнули акції протесту проти примусової мобілізації до лав окупаційних військ.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія застосувала в Україні лазерну зброю "Задира", за заявами в уряді РФ, лазерні комплекси можуть вражати ціль на відстані до 5 км.