Боятся атаки на РФ: В США не спешат поставлять РСЗО, о которых просила Украина, — Politico

По данным журналистов, украинские власти несколько месяцев просили предоставить им реактивные системы залпового огня, но в Вашингтоне опасаются, что Киев может использовать его для нанесения ударов по территории РФ.

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Украинские власти все больше разочаровываются в том, что США сопротивляются предоставить ракетные системы дальнего радиуса действия. В Украине считают, что это оружие стало бы решающим в дуэлях тяжелой артиллерии на Донбассе. В правительстве несколько месяцев просили Вашингтон предоставить реактивные системы залпового огня. Однако в администрации президента Джо Байдена опасаются, что такое вооружение Киев может использовать для нанесения ударов по территории России, что только затянет войну. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в украинских и американских властях.

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"В Рамштайне (база воздушных сил США, где была встреча 40 министров обороны, — ред.) был импульс, но, похоже, он остыл", — сказал один из сотрудников Конгресса США.

В прошлом месяце на этой базе представители 40 стран собрались, чтобы обсудить следующие шаги по вооружению Украины.

Представитель администрации Байдена рассказал, что обе страны продолжают "активно обсуждать" вопрос предоставления оружия. Но не все, что просит Украина, может быть отправлено быстро. По его словам, в США должны решить, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу от вложенных средств.

По его словам, в Белом доме подумали, что было бы более эффективно отправить 90 гаубиц M777, потому что их можно отправить в большем количестве, чем РСЗО. Кроме того, можно предоставить больше боеприпасов к ним, потому что они ниже по цене.

Однако в Украине ищут более точные и мощные американские системы, чтобы остановить продвижение России на Донбассе. А в Белом доме сохраняются опасения, что отправка этой системы может восприниматься Кремлем как эскалация, учитывая большую дальность действия и большую разрушительную силу этого оружия.

Чем полезна Киеву отправка РСЗО

РСЗО производства американской компании Lockheed Martin позволят Вооруженным Силам Украины вести огонь с относительно безопасных дистанций, а также быстро покидать позиции до того, как российские беспилотники и артиллерия смогут обнаружить местонахождение украинских военных. Ракетная система может стать скачком в огневой мощи, поскольку война превращается в борьбу между тяжелой артиллерией, минометами и авиаударами.

Напомним, 18 мая в Пентагоне сообщили, что готовят к отправке новую партию британских гаубиц М777. Их ВСУ уже используют на поле битвы. Партия M777 прибудет с другой военной помощью. Дальность стрельбы 155-мм гаубиц может достигать от 24 до 30 км, в зависимости от типа снаряда.