США отправят новую партию гаубиц M777 в Украину (фото)

По данным Пентагона, вместе с партией британских гаубиц калибра 155 мм прибудут также боеприпасы и другая военная помощь.

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Соединенные Штаты готовят к отправке новую партию британских гаубиц М777, которые украинские военнослужащие уже используют в зоне боевых действий. Об этом информирует пресс-служба Пентагона.

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По данным Министерства обороны США, партия британских гаубиц М777 прибудет в Украину вместе с другой военной помощью.

Пентагон также опубликовал кадры подготовки к погрузке 155-мм вооружения с боеприпасами.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на публикацию Пентагона. Ведомство поблагодарило США за поддержку и предоставление своевременной военной помощи в условиях полномасштабной войны против Российской Федерации.

[ + – ] США отправят в Украину новую партию гаубиц М777 [ + – ] США отправят в Украину новую партию гаубиц М777 [ + – ] США отправят в Украину новую партию гаубиц М777

М777 — это легкие буксируемые гаубицы калибра 155 миллиметров британского производства, скорострельность которых составляет 2-5 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы М777 может достигать до 24 км в зависимости от типа снаряда. Если военнослужащие используют улучшенные боеприпасы М1156 Precision Guidance Kit — дальность применения вооружения увеличивается до 30 км.

5 мая в СМИ появилась информация об использовании гаубиц М777 украинскими военнослужащими. Бойцы ВСУ проинформировали о доставке пушек на передовую и применении активно-реактивных боеприпасов, благодаря которым дальность стрельбы составляет около 40 километров.

9 мая обнародовали видео применения гаубиц М777 на Донбассе. Украинские артиллеристы, по данным журналистов, активно используют британское вооружение для подавления огневых точек ВС РФ и скопления личного состава. Всего на вооружении ВСУ будет около 100 гаубиц М777.