Бояться атаки на РФ: У США не поспішають постачати РСЗВ, про які просила Україна, — Politico

За даними журналістів, українська влада кілька місяців просила надати їм реактивні системи залпового вогню, але у Вашингтоні побоюються, що Київ може використати його для завдання ударів по території РФ.

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Українська влада все більше розчаровується в тому, що США чинить опір надати ракетні системи дальнього радіуса дії. В Україні вважають, що ця зброя стала б вирішальною в дуелях важкої артилерії на Донбасі. В уряді кілька місяців просили Вашингтон надати реактивні системи залпового вогню. Проте в адміністрації президента Джо Байдена побоюються, що таке озброєння Київ може використати для завдання ударів по території Росії, що тільки затягне війну. Про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерела в українській та американській владі.

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"У Рамштайні (база повітряних сил США, де була зустріч 40 міністрів оборони, — ред.) був імпульс, але, схоже, він охолов", — сказав один зі співробітників Конгресу США.

Минулого місяця на цій базі представники 40 країн зібралися, щоб обговорити наступні кроки щодо озброєння України.

Представник адміністрації Байдена розповів, що обидві країни продовжують активно обговорювати питання надання зброї. Але не все, що просить Україна, можуть надіслати швидко. За його словами, у США мають вирішити, які системи озброєнь забезпечать найбільшу віддачу від вкладених коштів.

За його словами, в Білому домі подумали, що було б ефективно відправити 90 гаубиць M777, тому що їх можна відправити в більшій кількості, ніж РСЗВ. Крім того, можна надати більше боєприпасів до них, тому що вони нижчі за ціною.

Проте в Україні шукають точніші та потужніші американські системи, щоб зупинити просування Росії на Донбасі. А в Білому домі зберігаються побоювання, що відправлення цієї системи може сприйматися Кремлем як ескалація з огляду на велику дальність дії та більшу руйнівну силу цієї зброї.

Чим корисна Києву відправка РСЗВ

РСЗВ виробництва американської компанії Lockheed Martin дозволять Збройним Силам України вести вогонь з відносно безпечних дистанцій, а також швидко залишати позиції до того, як російські безпілотники та артилерія зможуть виявити місцеперебування українських військових. Ракетна система може стати стрибком у вогневій потужності, оскільки війна перетворюється на боротьбу між тяжкою артилерією, мінометами та авіаударами.

Нагадаємо, 18 травня в Пентагоні повідомили, що готують до відправки нову партію британських гаубиць М777. Їх ЗСУ вже використовують на полі битви. Партія M777 прибуде з іншою військовою допомогою. Дальність стрільби 155-мм гаубиць може сягати від 24 до 30 км, залежно від типу снаряда.