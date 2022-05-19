США відправлять нову партію гаубиць M777 в Україну (фото)

За даними Пентагону, разом із партією британських гаубиць калібру 155 мм прибудуть також боєприпаси й інша військова допомога.

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Сполучені Штати готують до відправлення нову партію британських гаубиць М777, які українські військовослужбовці вже використовують у зоні бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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За даними Міністерства оборони США, партія британських гаубиць М777 прибуде в Україну разом з іншою військовою допомогою.

Пентагон також опублікував кадри підготовки до навантаження 155 мм озброєння з боєприпасами.

Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на публікацію Пентагону. Відомство подякувало США за підтримку та надання своєчасної військової допомоги в умовах повномасштабної війни проти Російської Федерації.

[ + – ] США відправлять в Україну нову партію гаубиць М777 [ + – ] США відправлять в Україну нову партію гаубиць М777 [ + – ] США відправлять в Україну нову партію гаубиць М777

М777 — це легкі гаубиці калібру 155 міліметрів британського виробництва, що буксируються, скорострільність яких становить 2-5 пострілів за хвилину. Дальність стрільби М777 може досягати до 24 км залежно від типу снаряда. Якщо військовослужбовці використовують покращені боєприпаси М1156 Precision Guidance Kit – дальність застосування озброєння збільшується до 30 км.

5 травня у ЗМІ з'явилася інформація про використання гаубиць М777 українськими військовослужбовцями. Бійці ЗСУ поінформували про доставку гармат на передову та застосування активно-реактивних боєприпасів, завдяки яким дальність стрільби становить приблизно 40 кілометрів.

9 травня оприлюднили відео застосування гаубиць М777 на Донбасі. Українські артилеристи, за даними журналістів, активно використовують британське озброєння для придушення вогневих точок ЗС РФ та скупчення особового складу. Загалом на озброєнні ЗСУ буде майже 100 гаубиць М777.