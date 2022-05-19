Несмотря на успехи: говорить о переломе в войне пока рано, — посол Мельник

По словам дипломата, победа Украины в войне зависит от того, когда и в какой степени страна получит поддержку от западных партнеров.

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Несмотря на военные успехи Украины под Харьковом, говорить о переломе в войне пока рано. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецким журналистам.

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"Россияне концентрируют свое наступление на востоке. Весь юго-восток Украины по-прежнему оккупирован. Мы хотим освободить все оккупированные территории", — подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, победа Украины в войне зависит от того, когда и в какой степени страна получит поддержку от западных партнеров. Мельник уверен, что это является решающим фактором в освобождении всего государства от оккупантов. Он отметил, что отразить нападение России на Киев и остановить продвижение на восток Вооруженным силам Украины удалось лишь благодаря западной военной и финансовой помощи.

Как считает Мельник, вероятность применения Россией ядерного оружия в настоящее время крайне мала, поэтому правительству Германии должно действовать гораздо смелее. Он напомнил, что с момента принятия Бундестагом решения о поставках тяжелого вооружения в Украину уже прошло более 20 дней, но за это время Киев еще так ничего и не получил.

"26 апреля в Рамштайне было дано обещание поставить 50 зенитных самоходных установок типа "Гепард". Впрочем, эта тема почти не обсуждается, поскольку боеприпасов для них по-прежнему нет", — прокомментировал Мельник.

Напомним, 10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев подтвердила, что ФРГ может передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" после того, как договорится с другими странами о поставках боеприпасов для них. По словам Бербок, Германия уже поставила Украине 16 миллионов снарядов, тысячи патронов, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и "Стрела".

В начале мая СМИ сообщили, что Германия планирует отправить в Украину семь немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000, которые способны выпускать 10 снарядов в минуту и оборудована системой защиты от оружия массового поражения.