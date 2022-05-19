Незважаючи на успіхи: говорити про перелом у війні поки що рано, — посол Мельник

За словами дипломата, перемога України у війні залежить від того, коли і якою мірою країна отримає підтримку від західних партнерів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Незважаючи на воєнні успіхи України під Харковом, говорити про перелом у війні поки що зарано. На цьому наголосив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю німецьким журналістам.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Росіяни концентрують свій наступ на сході. Весь південний схід України, як і раніше, окупований. Ми хочемо звільнити всі окуповані території", — наголосив український дипломат.

За його словами, перемога України у війні залежить від того, коли і якою мірою країна отримає підтримку від західних партнерів. Мельник упевнений, що це є вирішальним чинником у звільненні усієї держави від окупантів. Він зазначив, що відбити напад Росії на Київ і зупинити просування на схід Збройним силам України вдалося лише завдяки західній військовій і фінансовій допомозі.

Як вважає Мельник, ймовірність застосування Росією ядерної зброї нині вкрай мала, тому уряд Німеччини має діяти набагато сміливіше. Він нагадав, що з моменту ухвалення Бундестагом рішення про постачання важкого озброєння в Україну вже минуло понад 20 днів, але за цей час Київ ще так нічого й не отримав.

"26 квітня в Рамштайні була дана обіцянка поставити 50 зенітних самохідних установок типу "Гепард". Утім, ця тема майже не обговорюється, оскільки боєприпасів для них, як і раніше, немає", — прокоментував Мельник.

Нагадаємо, 10 травня міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва підтвердила, що ФРН може передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання боєприпасів для них. За словами Бербок, Німеччина вже поставила Україні 16 мільйонів снарядів, тисячі набоїв, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger і "Стріла".

На початку травня ЗМІ повідомили, що Німеччина планує відправити в Україну сім німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000, які здатні випускати 10 снарядів за хвилину й обладнані системою захисту від зброї масового ураження.