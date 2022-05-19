В Таджикистане столкновения с силовиками: что происходит в Горном Бадахшане (видео)

Давний конфликт между памирцами и таджиками вспыхнул вновь из-за вынесения приговора бойцу ММА Чоршанбиеву, выступившего в поддержку протестующих в ноябрьских протестах в 2021. Жители региона требуют соблюдения своих прав и свобод. В ответ силовики начали антитеррористическую операцию.

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С 14 мая в Таджикистане происходят столкновения с милицией. Все началось с приговора бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 8,5 годам колонии. Об этом сообщает "Медиазона".

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После оглашения приговора бойцу ММА Чоршанбиеву, в Горном Бадахшане (ГБАО) накалилась обстановка. Сотни жителей Хорога начали выходить на протесты и требовать соблюдения их прав и свобод. В ответ на это власти объявили о начале антитеррористической операции с применением слезоточивого газа и стрельбой резиновыми пулями.

Чего хотят добиться протестующие

В Горном Бадахшане начали выходить сотни людей на улицы. По разным оценкам, на протест вышло от 200 до 1000 жителей Хорога. Люди потребовали отставки местных властей — главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. Также среди требований было снятие всех блокпостов и прекращение уголовных преследований жителей Бадахшана по политическим мотивам.

Кроме этого у властей потребовали привлечь к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова (протестующий, которого убили в ноябре 2021) Тутишо Амирошева и Гулназара Муродбекова. Освободить Амриддина Аловатшоева, Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных и осужденных после протестов в ноябре 2021. Осужденный боец ММА выступил в поддержку митингующих и осудил убийство мирных людей.

Местные жители требуют, чтобы в регионе прекратили внесудебные казни, применение оружия против мирных жителей, прекратить милитаризировать Горный Бадахшан, и отказ от хищений выходцев из региона местными властями.

Также протестующие требовали выплату компенсацию близким и семьям, кто потерял родных в ходе ряда спецопераций силовиков за последние 10 лет. Плюс восстановить право людей голосовать за депутатов районных, городских и областных маджилисов.

Ответить на все свои требования власти должны были до обеда 16 мая.

Власти ответили спецоперацией

15 мая прокурор Бадахшанской автономной области заявил, что митинг, который был днем ранее — незаконный. А организовали его оппозиционеры, чтобы подорвать безопасность страны. Поэтому действия протестующих он будет рассматривать как терроризм.

На следующий день по всему Хорогу появились силовики с оружием, а на улицах передвигались БТРы.

Как пишет "Бомдод", ближе к вечеру начался протест. Митингующим перекрыли дорогу милицейские. В ход пошли слезоточивые гранаты и резиновые пули. Погиб один протестующий, а 6 получили ранения.

К 20:00 в Хороге отключили интернет и связь. Военные перекрыли все подходы к главной площади города. Митингующие продолжали собираться в других районах города.

На утро 16 мая военные заблокировали половину города. Школы и госучреждения закрылись. Памирцы продолжали протестовать в своих микрорайонах.

18 мая МВД Таджикистана начало "антитеррористическую операцию" в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономии. Власти заявили, что около 200 преступников заблокировали участок дороги Душанбе-Кульма. У них было оружие, которые им якобы передали международные террористы для провокаций и террористических актов на территории страны.

Силовики начали стрелять по жителям Рушана и Вамаре. Снайпера вели огонь по местным жителям, не давая тем выйти из домов. По информации телеграм-канала Pamir Daily News, погибло 11 мирных жителей, 8 получили ранения.

Были также сообщения о сбитом вертолете в Рушане, однако в Минобороны Таджикистана их не подтвердили.

В итоге МВД отрапортовало о 8 убитых, которые были членами организованной преступной группировки, 11 раненых и 70 задержанных членов ОПГ. В ходе спецоперации погиб один офицер, 13 получили ранения.

Силовики призвали сложить оружие и сдаться всем преступникам. Вместе с тем обстановка в Рушане стабилизировалась, а все учреждения возобновили свою работу вместе с движением общественного транспорта.

19 мая силовики выдали тела 17 погибших, что говорит о том, что конфликт продолжился. Как сообщают местные жители, у погибших на теле следы пыток и ранения. Люди истекали кровью и умирали. Также в Душанбе задержана журналистка и правозащитница Улфатхоним Мамадшоева.

Предыстория обострения

Горный Бадахшан всегда был самым неспокойным и неподконтрольным таджикистанским властям регионом. Он с трех сторон окружен Китаем, Афганистаном и Кыргызстаном. 70% жителей — памирцы. Они имеют отличную от таджиков религию, язык и традицию. Таджики — сунниты, а памирцы — шииты. Первый конфликт с центральной властью вспыхнул в 2012 году. В регионе, где правили полевые командиры, хотели поставить своих людей. Были убиты мирные жители.

Нынешний конфликт продолжает собой историю 2021 года. В ходе протеста военные убили гражданина ГБАО — памирца Гулбиддина Зиебекова. Военные тащили его в полумертвом состоянии веревкой за шею. Это вызвало сильные протесты в регионе. Мирные жители требовали найти и наказать виновников в его смерти. Однако в итоге никого так и не привлекли к ответственности.

Напомним, в конце января между Таджикистаном и Кыргыстаном вспыхнул конфликт на границе. Представители обеих стран обвиняли друг друга в нежелании прекратить огонь.