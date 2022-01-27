Десятки раненых и усиление огня: бои между Таджикистаном и Кыргызстаном продолжаются

По состоянию на 20:00 по Киевскому времени, представители обеих стран ведут переговоры, параллельно обвиняя друг друга в нежелании прекратить огонь. Перестрелки фиксируют в 3 населенных пунктах.

На кыргызско-таджикской границе получило ранение четверо военных. В свою очередь Таджикистан стягивает силы к границам. Об этом сообщает Радио Азаттык.

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В период с 17:30 до 18:00 (15:00 по Киеву) по местному времени таджикистанские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана. Их перевели на усиленный режим несения службы. При этом местные власти обвиняют в перекрытии дороги кыргызскую сторону.

По состоянию на 20:30 (17:00 по Киеву) обстановка оставалась напряженной. Таджикистан начал использовать гранатометы и минометы. В ходе конфликта на границе с Киргизией ранены 11 таджиков.

В 23:00 (20:00 по Киеву) по местному времени в Погранслужбе Кыргызстана заявили, что состоялся второй разговор между сторонами. В Кыргызстане обвинили Таджикистан в нежелании прекратить огонь. Более того, перестрелки продолжаются до сих пор в Эки-Таше, Кум-Базаре, Чыр-Добе. Источники издания утверждают о смерти одного мирного жителя Таджикистана. Погибшим оказался 36-летний Обиджон Туйчиев.

В Государственном комитете нацбезопасности Таджикистана также заявили, что отмечены полеты беспилотников Кыргызстана с нарушением воздушного пространства. Также фиксируют переброску войск к границам.

Из-за чего вспыхнул конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном

Конфликты между двумя странами происходят с определенной периодичностью. Кыргызстан и Таджикистан имеет 970 км обшей границы, из которой 519 уточнено и согласовано. Остальные сотни километров не разделены из-за чего происходят конфликты. Последний обострение было весной 28 апреля 2021 года. Тогда за три дня перестрелки погибло 36 человек, а ранения получило около 180 человек.

Напомним, обострение на границе Таджикистана и Кыргызстана началось сегодня, 27 января. Власти проводят эвакуацию местных жителей приграничных районов.

Весной 2021 года у села Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана завязались бои между силовиками двух стран. Поводом для конфликта стало установление таджикскими военнослужащими камер видеонаблюдения на столбе возле водораспределительного пункта "Головной".