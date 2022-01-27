Десятки поранених та посилення вогню: бої між Таджикистаном та Киргизстаном продовжуються

Станом на 20:00 за Київським часом представники обох країн ведуть переговори, паралельно звинувачуючи один одного в небажанні припинити вогонь. Перестрілки фіксують у трьох населених пунктах.

На киргизько-таджицькому кордоні отримали поранення четверо військових. Зі свого боку, Таджикистан стягує сили до кордонів. Про це повідомляє Радіо Азаттик.

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У період з 17:30 до 18:00 (15:00 за Києвом) за місцевим часом таджикистанські прикордонники в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана. Їх перевели на посилений режим несення служби. При цьому місцева влада звинувачує у перекритті дороги киргизьку сторону.

Станом на 20:30 (17:00 за Києвом) ситуація залишалася напруженою. Таджикистан почав використовувати гранатомети та міномети. Під час конфлікту на кордоні з Киргизією поранено 11 таджиків.

О 23:00 (20:00 за Києвом) за місцевим часом у Прикордонній службі Киргизстану заявили, що відбулася друга розмова між сторонами. У Киргизстані звинуватили Таджикистан у небажанні припинити вогонь. Більше того, перестрілки продовжуються досі в Екі-Таші, Кум-Базарі, Чир-Добі. Джерела видання стверджують про смерть одного мирного мешканця Таджикистану. Загиблим виявився 36-річний Обіджон Туйчієв.

У Державному комітеті національної безпеки Таджикистану також заявили, що помічні польоти безпілотників Киргизстану з порушенням повітряного простору. Також фіксують перекидання військ до кордонів.

Через що спалахнув конфлікт між Таджикистаном та Киргизстаном

Конфлікти між двома країнами відбуваються із певною періодичністю. Киргизстан і Таджикистан мають 970 км загального кордону, з якого 519 уточнено та узгоджено. Інші сотні кілометрів не розділені, через що відбуваються конфлікти. Останнє загострення було навесні 28 квітня 2021 року. Тоді за три дні перестрілки загинуло 36 людей, а поранення зазнало близько 180 людей.

Нагадаємо, загострення на кордоні Таджикистану та Киргизстану розпочалося сьогодні, 27 січня. Влада проводить евакуацію місцевих жителів прикордонних районів.

Весною 2021 року біля села Кок-Таш Баткенського району Киргизстану розпочалися бої між силовиками двох країн. Приводом для конфлікту стало встановлення таджицькими військовослужбовцями камер відеоспостереження на стовпі біля водорозподільного пункту "Головний".